Der Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Jüterbog (Teltow-Fläming) im Oktober 2016 könnte möglicherweise auf das Konto mehrerer Täter gehen. So bestätigte Gerichtssprecher Sascha Beck vom Potsdamer Landgericht dem rbb, die Freundin des Angeklagten habe im Prozess den Vater und den besten Freund als weitere mögliche Täter benannt. Jetzt werde geprüft, ob es sich um eine rechtsradikale Zelle handele, so Beck am Freitag gegenüber der rbb-Welle Antenne Brandenburg.