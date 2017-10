Audio: Radioeins | 04.10.17 | Marie Kapretz im Gespräch mit Tom Böttcher und Marco Seiffert

Interview | Kataloniens Vertreterin in Deutschland - "Wir brauchen einen Schlichter"

04.10.17 | 14:46 Uhr

Nach dem Referendum am Wochenende möchte Katalonien in wenigen Tagen die Unabhängigkeit ausrufen. Die Berlinerin Marie Kapretz vertritt die Region in Deutschland - im Interview erzählt sie, wie die Regierung ihr Ziel gegen den Widerstand Spaniens erreichen will.

rbb: Frau Kapretz, was ist so schlimm daran, Spanierin zu sein? Marie Kapretz: Es ist gar nicht schlimm, Spanierin zu sein. Es ist nur ein Problem, dass man in seinem Gesetzesrahmen nicht frei bestimmen kann - und wir haben gesehen, dass ein Großteil der katalanischen Bevölkerung das auch so sieht. Wir haben seit 2005 versucht, ein eigenes, neues Autonomiestatut durchzubringen. Das wurde dann 2010, nach einem sehr langen politischen und juristischen Debakel, aufgelöst. Im gleichen Jahr hat sich die katalanische Bevölkerung ganz klar Richtung Unabhängigkeit ausgedrückt. Sie sprechen die Mehrheit an: Mehr als 60 Prozent der katalanischen Wahlberechtigten haben nicht für die Unabhängigkeit Kataloniens gestimmt. Ist das jetzt wirklich ein kleiner Auftrag zur Unabhängigkeit? Wir sehen das schon so. Dass nicht alle teilgenommen haben, das lag ja nicht an der katalanischen Regierung, sondern an dieser Gewaltexplosion, die wir da am Sonntag hatten. Es sind nicht alle bereit, Leib und Leben aufs Spiel zu setzen, um einen Stimmzettel abzugeben. Die katalanische Regierung, und das haben auch die internationalen Beobachter gesagt, hat das Referendum sehr gut vorbereitet - sogar besser, als das unter den gegebenen Umständen möglich war.

Zur Person Katalonien in Deutschland - Marie Kapretz Marie Kapretz ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Mehr als die Hälfte ihres Lebens hat sie in Katalonien verbracht. Heute leitet die 42-Jährige die Vertretung der Regierung der spanischen Region in Deutschland. Die im Jahr 2008 eröffnete Vertretung ist Ansprechpartnerin für die etwa 28.000 in der Bundesrepublik lebenden Katalanen - hat aber nicht den offiziellen Rang einer Botschaft, da sie keine souveräne Nation vertritt.

Ich persönlich wünsche mir ein zusammenwachsendes Europa, und dann kommt so eine Region wie Katalonien und sagt: "Wir wollen aber separieren." Warum? Europäer wollen wir ja auch sein. Katalonien ist ein pro-europäisches Land, Katalonien ist auch ein Nettobeitragszahler in Europa. Das heißt, Katalonien zahlt mehr an Europa, als es von Europa erhält. Das ist auch gut so, dahinter steht jeder. Man steht zu den europäischen Werten, und man sieht in Europa den Garanten für die Einhaltung demokratischer Spielregeln. Wenn die Regierung Kataloniens in den nächsten Tagen die Unabhängigkeit ausruft, wird sich das die spanische Regierung nicht bieten lassen. Wir hatten schon heftige Ausschreitungen und Polizeigewalt. Befürchten Sie dann einen Bürgerkrieg? Nein, denn wir haben gesehen: In sieben Jahren klarer Unabhängigkeitsbewegung gab es nicht mal einen Papierkorb, der in Brand gesteckt wurde. Die Katalanen sind durch und durch pazifistisch und wir haben auch überhaupt keine Mittel für einen Bürgerkrieg. Von katalanischer Seite wird er bestimmt nicht ausgehen.

Ein gutes Beispiel für diesen Konflikt ist der FC Barcelona. Dessen Verteidiger Gerard Piqué hat sich sehr offen für die Unabhängigkeit Kataloniens ausgesprochen. Beim Training der spanischen Nationalmannschaft wurde er gestern so laut ausgepfiffen, dass das Training abgebrochen wurde. Wie passt das zusammen, dass jemand unabhängig von Spanien sein möchte, aber in der spanischen Nationalmannschaft spielen und mit dem FC Barcelona ja auch in der spanischen Liga bleiben möchte? Also, die spanische Liga ist kein Muss, das kann auch die französische Liga sein, das kann eine eigene Liga sein. Eine eigene Liga für den FC Barcelona. Da wird jedes Spiel mit 14:0 ausgehen. (Lacht) Ich bin leider keine Fußballexpertin.

Ich schon. Deswegen sag ich es Ihnen ja (lacht). Ich verstehe, es gibt ein Interesse daran, dass Barcelona in der Champions League weiterspielt und da gibt es bestimmt eine proaktive Lösungsfindung. Man sieht das ja auch an anderen Ländern, Monaco spielt auch in der französischen Liga. Ich spreche bloß von diesem Symbol. Und das betrifft Piqué insbesondere. Er sagt: "Wir wollen unbedingt unabhängig sein", und dann spielt er in der spanischen Nationalmannschaft. Das passt doch nicht zusammen. In der Pressekonferenz am Sonntag hat er gesagt: "Falls ich störe, kann ich auch gerne einen Schritt zur Seite machen." Es ist ja nicht so, dass es nur Piqué ist, der dort spielen möchte, irgendjemand wird ja auch ein Interesse haben, dass er dort spielt. Wahrscheinlich ist er ein guter Fußballspieler. (...) Ich möchte nicht so gerne in die Thematik des Fußballs reingehen. Dann sagen Sie, wo die Unterscheidung klarer ist? Viel klarer ist es zum Beispiel in der Kulturpolitik. Viel klarer ist es in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik. In den letzten Jahren wurden 32 Gesetze aus dem katalanischen Parlament sofort vom Verfassungsgericht kassiert. Das spricht für eine systematische Aushöhlung der Selbstregierung.

Das spricht dafür, dass Sie zu Spanien gehören. Aber wir sprechen von Gesetzen, die gar nichts mit der Unabhängigkeitsbewegung zu tun haben: Gleichstellung von Mann und Frau, Bekämpfung des Energiemangels, Ladenöffnungszeiten. Das ärgert natürlich, wenn man sich überhaupt nicht selbst verwalten kann, es hat sich ein großer Frust angestaut. Und mich wundert eigentlich, dass die Europäische Union da bis jetzt noch nie was gesagt hat. Wir bitten doch, dass die EU schlichtend eingreift. Wir brauchen einen Schlichter. Das Gespräch führten Tom Böttcher und Marco Seiffert. Dieser Text ist eine gekürzte Version des Interviews, Sie können es oben im Beitrag in voller Länge nachhören.