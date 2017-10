Die vor allem vom Land Berlin unterstützte Transfergesellschaft soll Air-Berlin-Beschäftigten den Übergang in neue Jobs erleichtern. Ohne eine solche Gesellschaft droht ihnen die Entlassung.

Im Ringen um eine Auffanggesellschaft für bis zu 4.500 Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin gibt es noch keinen Durchbruch. Bei einem ersten informellen Treffen von Vertretern der Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesregierung wurde noch keine Lösung gefunden. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Möglicherweise könnte am Mittwoch ein zweites Gespräch stattfinden, hieß es aus dem Umfeld des Unternehmens.

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte der "Berliner Morgenpost" (Dienstag), sein Land würde sich mit den Kosten für Beratung und Verwaltung beteiligen. Die beteiligten Firmen müssten zumindest die Sozialversicherungsbeiträge übernehmen. Die Bundesagebtur für Arbeit würde das Transferkurzarbeitergeld in Höhe des Arbeitslosengeldes zahlen, sagte er weiter. Air Berlin schätzt, eine Transfergesellschaft für 4.500 Mitarbeiter bräuchte 50 Millionen Euro. "Wir sind weiterhin bereit, 10 Millionen Euro dafür zu geben", sagte ein Sprecher am Dienstag.

Der Air-Berlin-Generalbevollmächtigte Frank Kebekus drängte noch am Montag die Bundesregierung und die Länder zum Handeln und forderte eine Entscheidung in den nächsten Tagen: "Air Berlin selber kann die Transfergesellschaft nicht alleine finanzieren, also brauchen wir Hilfe von den betroffenen Ländern und vielleicht auch vom Bund." Es gehe darum, "dass die öffentliche Hand den Beitrag bezahlt, den wir nicht leisten können".

Am Dienstag soll auch der vorläufige Gläubigerausschuss zu einer Sitzung zusammenkommen. Dabei werde es vor allem um um die Vorbereitung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehen, hieß es aus dem Büro des Sachwalters Lucas Flöther. Der Beginn des Verfahrens wird von Air Berlin für den 1. November angepeilt.