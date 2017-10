Audio: Antenne Brandenburg | 24.10.2017 | Interview mit Jens-Marcel Ullrich

24.10.17 | 18:22 Uhr

Weniger Sozialarbeiter, weniger Geld für die Jugendarbeit: So ist die Lage in Frankfurt (Oder) - einer Stadt, in der die Kinderarmutsquote um fast 50 Prozent höher liegt als im Bundesdurchschnitt. Hier ist nicht jedes fünfte, sondern jedes dritte Kind arm.



Am Montag hat die Bertelsmann-Stiftung erschreckende Zahlen zur Kinderarmut in Deutschland veröffentlicht: Rund 21 Prozent aller Kinder leben im Bundesdurchschnitt dauerhaft oder wiederkehrend in Armut. Noch weit höher liegt die Kinderarmutsquote in Frankfurt (Oder). Hier ist jedes dritte Kind von Armut betroffen.

Laut Frankfurts Sozial-Dezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) lag der Anteil armer Frankfurter Kinder im Jahr 2016 bei 28,9 Prozent. 2014 waren es sogar 30,2 Prozent. Trotz des leichten Rückgangs zeigt sich Ullrich im rbb-Interview unzufrieden mit den Zahlen: "Solange es Kinderarmut gibt, kann man nicht zufrieden sein."

Frankfurts Haushaltslage ist "desaströs"

Die Macher der Bertelsmann-Studie empfehlen, in Bildung, Freizeit- und Jugendangebote zu investieren, um Kindern aus der Armut herauszuhelfen. Frankfurt (Oder) hat erst im vergangenen Jahr 4,6 Sozialarbeiterstellen ersatzlos auslaufen lassen. Sozial-Dezernent Ullrich begründet das mit der "desaströsen Haushaltslage" der Stadt. Stolz sei man dagegen in Frankfurt auf die sehr gute Betreuungsquote in Kindertagesstätten: Bei den unter Dreijährigen liegt sie mit 59,5 Prozent nirgendwo in Brandenburg höher.



Genügend Kita-Plätze gibt es also in Frankfurt (Oder). Doch die Gelder für Kinder- und Jugendarbeit wurden wegen der schlechten Haushaltslage gekürzt. Vernachlässigt die Stadt also das Problem der Kinderarmut? Sozial-Dezernent Ullrich sieht vorrangig den Bund in der Position, die Kinderarmut zu lindern. Nur durch eine andere Sozialgesetzgebung sei das möglich.