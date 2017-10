Berlin will Zusatzbeiträge an Kitas ab August 2018 begrenzen. Hunderte Euro für Sprachkurse sollen damit Geschichte sein und sanktioniert werden können. Künftig gilt: Alles kann, wenn es nicht zu teuer ist, aber nichts muss. Von Anke Fink

Der Entwurf des "Gesetzes zur Änderung des KitaFöG" ist vom Berliner Senat am Dienstag beschlossen worden und muss nun noch bis Ende des Jahres im Abgeordnetenhaus abgesegnet werden. In Kraft tritt es dann im Januar 2018.

Der Berliner Senat will das Kita-Gesetz ändern. Besonders der Punkt der Zuzahlungen hat in den vergangenen Monaten schon für heftige Diskussionen geführt. Einige Kitas fürchten, Möglichkeiten wie Schwimmen oder Sprachkurse nicht mehr anbieten zu dürfen. Manche haben sogar schon auf Grundlage des Entwurfs ihre externen Angebote eingekürzt, obwohl dies noch nicht nötig ist und es zudem um Angebote geht, für die "unverhältnismäßig" viel Geld bezahlt werden muss.

Die Träger müssten die Angebote, wofür sie Zusatzzahlungen nehmen, künftig einen Monat vorher melden, weil das Land Berlin die Kitas für Bildungsangebote bezahle. "Wir bezahlen nicht nur Betreuung. Es geht hier um Bildung", so Scheeres weiter. Dies sei ganz klar in den Rahmenvereinbarungen und in den Kostenblättern formuliert.

Die Träger müssten aber nicht in Hektik ausbrechen. Das Ganze trete erst ab August 2018 in Kraft. Es müssten nicht ab sofort Brotbüchsen mitgebracht werden. Verträge mit Caterern, die spezielles Essen in den Kitas anbieten, sind demnach nicht verboten. Solche Berichte seien "totaler Quatsch", so Scheeres. Einmalige Ausflüge oder Theaterbesuche stünden überhaupt nicht zur Diskussion.

Die Bildungssenatorin hat dabei die Startbedingungen bei der Kitaplatz-Suche im Blick. "Wenn sich Eltern verschiedene Kitas anschauen und am Anfang sagen, sie möchten keine Zuzahlung leisten, kann man davon ausgehen, dass sie den Platz nicht bekommen", so Scheeres. Dadurch würden Zugänge für sozial Benachteiligte verschlossen.

Wie die Sprecherin des Bildungssenats, Iris Brennberger, rbb|24 sagte, sind Berichte darüber, dass Zusatzangebote nur außerhalb der Kita-Öffnungszeiten angeboten werden dürften, "Unsinn". Innerhalb der Hauptbetreuungszeit darf es Angebote geben, "wenn die Eltern das wünschen, die Kita dafür aber nicht 100 oder 200 Euro im Monat" kassiert, so Brennberger weiter. Was die Kitas außerhalb ihrer Hauptbetreuungszeit anbieten, sei ihnen selbst überlassen.

Die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Berlin hatte bereits im Frühjahr in einer Stellungnahme zu dem Entwurf beanstandet, dass sie das Verbot von zusätzlichen Verträgen von Eltern mit Angeboten Dritter innerhalb der Öffnungszeiten für verfassungsrechtlich bedenklich hält. Dies könne als schwerer Eingriff in die Rechte der Eltern zur Erziehung und Bildung ihres Kindes gewertet werden.

Die Ligaverbände forderten den Bildungssenat in ihrer Stellungsnahmen nachdrücklich auf, "Instrumente zur Stärkung der Elternrechte zu entwickeln, anstatt gewissermaßen in Ersatzvornahme selbst zu entscheiden, was Eltern wollen und dürfen sollen".

Der Vorsitzende des Berliner Roten Kreuzes, Volker Billhardt, sagte rbb|24 am Dienstag, die gesamten Regelungen für die Zuzahlungen müssten für die Eltern so transparent wie möglich gestaltet werden. Laut Billhardt koche aktuell auf vielen Elternversammlungen in den Kitas die "Volksseele" wegen der neuen Bestimmungen. "Es muss klar sein, was sie bekommen", so Billhardt weiter. Zudem müssten alle Eltern gleiche Chancen bei Zusatzangeboten bekommen. Insofern unterstütze das DRK laut Billhardt auch den Vorschlag von Obergrenzen für Zuzahlungen.