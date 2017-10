Die Potsdamer SPD-Bundestagsabgeordnete Manja Schüle hat an die künftige Regierungskoalition appelliert, die Mietpreisbremse nicht abzuschaffen. Mit Blick auf die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und den Grünen auf Bundesebene hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich gefordert, die Mietpreisbremse abzuschaffen. Auch Generalsekretär Peter Tauber betonte am Montag im rbb, die Mietpreisbremse funktioniere nicht.

CDU-Generalsekretär Tauber wandte am Montag im Gespräch mit dem rbb-Inforadio wiederum ein: "Wir haben an vielen Stellen nicht mal einen funktionierenden Mietpreisspiegel." Seine Partei setze in den Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen auf die Förderung von privatem Wohneigentum und den sozialen Wohnungsbau. "Wir wollen in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen, wir wollen stärker das Wohneigentum fördern - gerade bei jungen Familien. Wir müssen auch beim sozialen Wohnungsbau etwas tun", sagte Tauber.

Wie das genau umgesetzt werde, etwa durch steuerliche Vergünstigungen oder finanzielle Unterstützung beim sozialen Wohnungsbau, müsse konkret besprochen werden.