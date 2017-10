Kaum jemand weiß, was die Reformation eigentlich bedeutet, kaum jemand feiert sie religiös. Wozu also auf einen bundesweiten Feiertag für alle bestehen? Zumal er für Deutschland finanziell möglicherweise ein teures Vergnügen würde, sagt Vera Kröning-Menzel.

Das Reformationsjubiläum sorgt am Dienstag für einen zusätzlichen freien Tag – sogar für die Berliner. Das sollte zur Regel für das sonst so feiertagsarme Bundesland werden. Dabei geht es hier nicht nur ums Freimachen, sagt Ulrike Bieritz.

Abgesehen davon, sind es zu wenige Gläubige, die an diesem Feiertag ihre Religion tatsächlich ausüben würden. Die meisten Christen nutzen bestehende Feiertage zwar für alles Mögliche, aber eher selten für den Besuch ihrer Kirchen. Die sind in vielen Gemeinden an Tagen wie dem Reformationstag oft noch leerer als an den ganz normalen Sonntagen – auch in Brandenburg, wo der 31. Oktober jedes Jahr arbeitsfrei ist.