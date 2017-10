Landeskriminalamt, Finanzbehörden und Ordnungsämter in Berlin haben am Mittwoch gemeinsam Kneipen und Wettbüros in Mitte, Spandau, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf kontrolliert. Die Beamten überprüften insgesamt 28 Gaststätten, Spielhallen, Wettbüros sowie Café-Casinos. Im Ergebnis leiteten die Kontrollierenden 21 Ermittlungsverfahren sowie 45 Ordnungswidrigkeiten ein.



Für Verstöße, die bei Kontrollen in den vergangenen Monaten festgestellt wurden, sind inzwischen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro verhängt worden. Zudem wurden Vergnügungssteuern nachgefordert.



Wegen des verschärften Berliner Spielhallengesetzes nimmt die Anzahl der Spielhallen laut Polizei stetig ab. Zahlreichen Café-Casinos sei die Erlaubnis zum Aufstellen von Spielgeräten entzogen worden.

Sendung: Abendschau, 26.10.2017, 19.30 Uhr