Die Frau hatte nach einem so genannten Casting vor Schulleitern zunächst keine Benachrichtigung oder Jobangebot erhalten, obwohl diese zeitnah erfolgen sollten. Erst auf Nachfrage durch eine Rechtsanwältin bei der Senatsschulverwaltung habe sie Mitte Juli ein Anstellungsangebot in einer Berufsschule erhalten. Dies habe sie aber abgelehnt, weil sie in der Zwischenzeit ein Arbeitsverhältnis an einer Privatschule eingegangen sei.

Die Klägerin verwies auch darauf, dass sie nicht für den Unterricht vor Berufsschülern ausgebildet worden sei und an den staatlichen Grundschulen Lehrermangel herrsche. Dagegen verwies der Vertreter der Senatsbildungsverwaltung darauf, dass kein Lehramtsanwärter einen Anspruch auf Einstellung an einer bestimmten Schule habe.

Das Berliner Neutralitätsgesetz verbietet das Tragen von religiösen Symbolen an allgemeinbildenden Berliner Schulen - mit Ausnahme von Berufsschulen. Zuletzt gab es deshalb eine steigende Zahl von Rechtsstreitigkeiten.



Im vergangenen Juni hatte sich das Land Berlin nach einem Vergleich dazu verpflichtet, einer muslimischen Lehramtsbewerberin, die aufgrund ihres Kopftuchs an einem Gymnasium abgelehnt worden war, eine Entschädigung in Höhe von zwei Monatsgehältern zu zahlen.



In einem weiteren Fall hatte das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im Februar einer abgelehnten Lehramtsbewerberin nach deren Klage Recht gegeben. Wegen Benachteiligung erkannten die Richter ihr eine Entschädigung in Höhe von ebenfalls zwei Monatsgehältern (8.680 Euro) zu.

Zwischen Januar und April 2018 kommenden Jahres sind nach Angaben des Berliner Arbeitsgerichts mindestens vier weitere "Kopftuchfälle" angesetzt.