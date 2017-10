Martin B. Berlin Mittwoch, 25.10.2017 | 10:39 Uhr

Wegen der Insolvenz von Air Berlin droht tausenden Arbeitnehmern Ende dieses Monats die Kündigung und damit spätestens Ende Januar 2018 die Arbeitslosigkeit. Ob es so kommt, steht in den Sternen. Der Öffentlichkeit und den Beschäftigten der Air Berlin wurde bei dieser Pleite von Anfang an ein Schmierentheater allererster Güte präsentiert; jedenfalls soweit es den Verkauf des Tafelsilbers von Air Berlin an die Lufthansa angeht. Die Beschäftigten hat man dabei von Anfang an im Regen stehen lassen. Und zwar nciht aus Unfähigkeit, sondern mit Kalkül! Die Insolvenz ist seit dem 15.08.2017 offiziell. ES ist eine Schande, dass es innerhalb von über 2 Monten nicht gelingt, eine Transfergesellschaft zu schaffen!