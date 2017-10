Lore Ley Berlin Samstag, 07.10.2017 | 12:15 Uhr

Niemand kann ewig Protestpartei sein. Ich kenne keine Partei, die so treffend Fehlentwicklungen analysieren kann wie die Linke. Allerdings hat sie bisher noch nicht ein einziges Mal ein Vorschlag vorgestellt, um einen Missstand abzustellen. Zu so einem Vorschlag gehört neben der Finanzierbarkeit auch die Auswirkung auf andere, positiv sowie negativ.

So gesehen, stellt sich die Linke-Führungsriege als inkompetent und arbeitsscheu dar.

Nach so vielen Jahren Teilnahme an der Politik ist reines Brüllen nicht mehr angesagt, so langsam muß Qualtität her. Mit Bartsch und Kipping wird jedoch die Oberflächlichkeit des Parteigebarens weiter ausgebaut.