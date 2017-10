Der Verein "Kindergefängnis Bad Freienwalde" will mit einem Mahnmal an das frühere Durchgangsheim der DDR-Jugendhilfe erinnern. "In diesem Gefängnisbau wurden Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren oft länger als ein halbes Jahr in Zellen mit vergitterten Fenstern eingesperrt, bis sie Platz in einem Kinderheim fanden", sagte der Vereinsvorsitzende Roland Herrmann am Mittwoch in Potsdam.



Mit dem Mahnmal des Künstlers Axel Anklam solle an das Leiden der Heranwachsenden in dem Gebäude erinnert werden, das heute als Polizeirevier genutzt wird. Das Mahnmal mit Gitterstäben soll am 9. November aufgestellt werden.



Wie viele Kinder von 1968 bis zur Schließung 1987 eingesperrt waren, ist nicht bekannt. Herrmann wurde Ende 1979 für mehr als ein halbes Jahr dort untergebracht, nachdem er zwei Wochen lang die Schule geschwänzt hatte. "Die Kinder und Jugendlichen mussten dort auch Zwangsarbeit leisten", mahnte der Vereinsvorsitzende. "So wurde dort für den VEB Leuchtenbau gearbeitet."