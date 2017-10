Prozessauftakt gegen Peter Steudtner - Gottes Hilfe und Gebete für einen Freispruch

23.10.17 | 20:10 Uhr

Für Erdogan ist er ein "Spion", angeklagt wegen Beteiligung in einer "Terrororganisation": Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den Berliner Aktivisten Peter Steudtner in der Türkei. Nicht mal sein Anwalt hat Akteneinsicht. Seine Gemeinde ist besorgt.



Es ist die letzte Andacht vor Prozessbeginn: In der Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg sind auch an diesem verregneten Montag wieder Gläubige zusammengekommen, um beim Gebet Solidarität mit ihrem Gemeindemitglied Peter Steudtner zu zeigen. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den in der Türkei inhaftierten Menschenrechtsaktivisten. Bewegt, traurig, aber auch hoffnungsvoll sind die etwa 40 Anwesenden. Alles, was sie sich wünschen: "Gerechtigkeit für Peter Steudtner und die anderen zu Unrecht Inhaftierten".



Kerzen stehen auf einer Treppenstufe in der Gethsemanekirche

Die Gethsemanekirche ist ein symbolischer Ort. In den Achtzigerjahren war sie Anlaufstelle für die DDR-Opposition und die Friedensbewegung. Bereits seit seiner Inhaftierung im Juli diesen Jahres werden in der Kirche jeden Montag Fürbitten für den Menschrechtsaktivisten gehalten; für ihn gebetet und gesungen.

Steudtners Anwalt hat keinen Zugang zu den Akten

Im Justizpalast von Istanbul beginnt am Mittwoch, den 25. Oktober, um 9 Uhr deutscher Zeit der Prozess gegen Steudtner und zehn weitere Angeklagte; darunter auch die Direktorin und der Vorstandssprecher von Amnesty International in der Türkei. Erdogan bezeichnete Steudtner als "Agenten" und "Spion", der sein Land zerteilen wolle. Dem Berliner Aktivisten und den anderen Angeklagten wird Terrorunterstützung beziehungsweise Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen.



Welche Organisation die Angeklagten unterstützt haben sollen, sei unklar, sagt Steudtners Anwalt Murat Deha Boduroglu. Da der Fall als vertraulich klassifiziert ist, habe er keinen Zugang zu den Akten. Es seien allerdings Informationen von der Justiz an die regierungsnahe Presse gelangt, sagt Boduroglu. Die Begründung für die Vorwürfe gegen Steudtner bezeichnet er als "kompletten Unsinn", Beweise gebe es nicht. Den Angeklagten drohen zwischen fünf und 15 Jahren Haft. Die Bundesregierung hat sich wiederholt für eine Freilassng Steudtners eingesetzt und ebenso wie Parteien und Organisationen heftige Kritik an der Türkei geübt.



Vermutlich vom Übersetzer verpfiffen

Steudtner und die meisten anderen Angeklagten waren am 5. Juli auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden. Sie haben dort ein Seminar für Vertreter von türkischen Menschenrechtsorganisationen zur sicheren Kommunikation gegeben. Steudtner war als Referent eingeladen. Emel Kurma von der Helsinki Citizens Assembly sagt, das Seminar sei keineswegs geheim gewesen, sondern habe in einem frei zugänglichen Raum am Pool stattgefunden. Es sei völlig normal, sich über verschlüsselte Kommunikation zu informieren, um Kontakte zu schützen. Sonst arbeiteten sie aber im Offenen, betont Kurma.



Die Teilnehmer vermuten, dass der Übersetzer sie bei der Polizei anschwärzte. Als die Polizisten ins Hotel kamen, schienen sie speziell Steudtner zu suchen. Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt.

Insgesamt 11 Deutsche und Deutsch-Türken inhaftiert

Neben Steudtner sind noch zehn weitere Deutsche oder Deutsch-Türken in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert. Unter ihnen ist die Journalistin Mesale Tolu, deren Prozess am 11. Oktober begann, und der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel. Er sitzt bereits seit Mitte Februar in Haft, noch immer liegt keine Anklageschrift gegen ihn vor. Auch einen Termin für den Prozessbeginn gibt es nicht.

