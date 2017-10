Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) reist am Mittwoch für vier Tage nach Los Angeles - seit 50 Jahren Partnerstadt von Berlin. Hier will sich Müller mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Tourismus und Kultur treffen. Begleitet wird Müller von Unternehmern, Medienschaffenden und Vertretern des Abgeordnetenhauses.

Ein Höhepunkt des Programms ist am Freitag die internationale Premiere der TV-Krimi-Serie "Berlin Babylon", einer internationalen Produktion unter Beteiligung der ARD. Die Berliner Filmwirtschaft will in Los Angeles neue Kontakte knüpfen.

Auch Start-ups der Technikbranche und Energieexperten wollen den Markt erkunden. Zur Jubiläumsfeier gibt es Debatten, Präsentationen, Filme, Konzerte und Empfänge im "Berlin Lab". Die Hauptstadt-Kampagne "be Berlin" plant Veranstaltungen mit Schwerpunkten in Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Musik, Gastronomie und Sport.



Außerdem will Müller die Villa Aurora besuchen, in der Lion Feuchtwanger wohnte, und das Thomas-Mann-Haus. Los Angeles war während der NS-Zeit einer der wichtigsten Exilorte für deutsche Emigranten.