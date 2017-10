Rot-Rot in Brandenburg will 200 Millionen zusätzlich ausgeben

Woidke kündigt Nachtragshaushalt an

Die sprudelnden Steuereinnahmen machen's möglich: Brandenburgs Landesregierung will einen Nachtragshaushalt im Volumen von 200 Millionen Euro beschließen. Das Geld soll unter anderem in Infrastruktur, Bildung und Schuldenabbau investiert werden.

Weil Brandenburg mehr Steuern einnimmt, will die rot-rote Landesregierung kurzfristig mehr Geld in bessere Landesstraßen, Breitbandausbau und das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr investieren.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Dienstag in Potsdam, es gehe um Investitionen von rund 200 Millionen Euro in einem Nachtragshaushalt für 2018. Woidke bestritt, das die Ausgaben eine Reaktion auf das schlechte Abschneiden der Brandenburger SPD bei den Bundestagswahlen seien.