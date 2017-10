Bei der tatsächlichen Besetzung der angekündigten Stellen dürfte die Bezahlung eine Herausforderung sein. Ärzte etwa verdienen bislang in Berlin im öffentlichen Gesundheitsdienst deutlich weniger als an einer Klinik. Senatorin Kolat kündigt an, das zu ändern: "Um die Stellen besetzen zu können, müssen wir die Bezahlung verbessern", sagte sie. Deshalb will Kolat nach eigener Aussage dafür kämpfen, Gehälter im Gesundheitsdienst denen bei konkurrierenden Arbeitgebern anzugleichen.