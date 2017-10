Aufatmen in Werder, Nauen und auch bei vielen Studenten und Pendlern: Das Bahnnetz in Brandenburg und Berlin soll in den kommenden Jahren stark wachsen. Reduziert werden soll nichts. Und auch in den Zügen soll es bequemer für alle werden.

Brandenburg will den Schienennahverkehr im Land bis 2022 mit neuen Strecken und mehr Zügen ausbauen. "Wir werden das Angebot an vielen Stellen im Netz ausweiten", sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag in Potsdam. Anlass war die Vorstellung des Entwurfs der Landesregierung für den neuen Landesnahverkehrsplan. Bis 2022 sollen mit rund 34 Millionen Zugkilometern etwa acht Prozent mehr Leistung im Regionalverkehr bestellt werden.

Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg(VBB) ergänzte: "Die Fahrgäste bekommen künftig ein deutliches Plus an Angebotsqualität: Mehr Sitzplätze in den Regionalverkehrszügen, mehr Platz für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder [...]. Die Anschlüsse von Bussen und Bahnen werden optimiert und der Ausbau der PlusBusse unterstützt."