So wie Marco geht es vielen Jugendlichen in Berlin. "Sofa-Hopper" werden sie genannt. Sie leben nicht auf der Straße, sondern hangeln sich von Freund zu Freund, von Couch zu Couch, von Wohnung zu Wohnung. Seit fünf bis sechs Jahren beobachtet Ines Fornaçon von der Berliner Streetwork-Station "Off Road Kids" diese Entwicklung. "Sie sind im Stadtbild nicht wirklich sichtbar", erklärt die Sozialarbeiterin. "Die Jugendlichen halten sich kaum noch im öffentlichen Raum auf. Das hat unterschiedliche Gründe: immer mehr Polizeipräsenz, und durchs Internet ist man ohnehin besser vernetzt." So entstehe eine verdeckte Wohnungslosigkeit.

Marco* ist 18, als seine Mutter von einem auf den anderen Tag ins Wachkoma fällt. Er und seine drei Geschwister sind plötzlich auf sich allein gestellt. Die jüngeren, noch minderjährigen Geschwister bekommen Hilfe vom Jugendamt, sind abgesichert. Marco selbst fällt aus dem Raster, tingelt zwischen Jugend- und Sozialämtern hin und her, keiner fühlt sich für ihn verantwortlich. Er bekommt keine Jugendhilfe, denn die wird in Deutschland mit Vollendung des 18. Lebensjahres ausgesetzt. Marco beschließt, sich selbst zu kümmern, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Er schläft bei seinen Kumpels, zieht von Sofa zu Sofa. Zwei Jahre lang.

Vom Trend des "Sofa-Hoppings" war da noch keine Rede – zumindest nicht wortwörtlich. Doch geht die Senatsverwaltung damals wie heute davon aus, dass die sogenannte verdeckte Wohnungslosigkeit insgesamt bei Frauen um einiges höher liegt als bei Männern. So begäben sich Frauen eher "in materielle, soziale und oft auch sexuelle Abhängigkeit". Bis hin zur Zwangsprostitution, um Unterschlupf zu finden.

Die Obdachlosen sieht man sozusagen überall, jeden Tag in der Stadt. Schätzungsweise 20.000 Menschen in Berlin sind wohnungslos – etwa 3.000 bis 6.000 von ihnen leben obdachlos auf der Straße, sagt Ina Zimmermann vom Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg. Die wesentlich größere Gruppe der Wohnungslosen hingegen ist meist nicht sichtbar. Auch deshalb gibt es keine belastbaren Zahlen. "Wir haben in Berlin keine offizielle Wohnungsnotfallstatistik", so Zimmermann. Die letzte auffindbare Kleine Anfrage eines Grünen-Abgeordneten zu Wohnungslosen und Wohnungsnotfällen an den Senat ist vier Jahre alt. Vergleichszahlen gibt es keine. Nicht besser steht es mit den sogenannten Leitlinien der Wohnungslosenhilfe und Wohnungslosenpolitik von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Sie enthalten gar uralte Zahlen: von 1995.

Die 19-jährige Paula* schlägt sich seit vier Jahren so durch. Sie war 15, als sie von Zuhause – das war in Steglitz – weg ist. Seither gibt es kaum einen Bezirk, in dem sie noch nicht übernachtet hat. "Es sind immer nur kurzfristige Lösungen", erzählt Paula. "Das Problem ist, dass die Ämter mich die ganze Zeit hin- und herschicken: Das soziale Wohnamt sagt 'Hey, du bist unter 21, also geh zum Jugendamt' und das Jugendamt sagt 'Nein, du bist zu alt, dir helfen wir nicht mehr, weil du 19 bist.'" (Das gesamte Interview mit Paula können Sie hier lesen .) "Viele der Jugendlichen verlieren da das Vertrauen in die Sozialarbeit", erzählt Ines Fornaçon von "Off Road Kids". Deshalb kommen manche gar nicht oder erst viel später auf sie zu. "Wir arbeiten daher auch mit einem akzeptierenden Ansatz. Wir zwingen niemanden, sondern bieten einfach unsere Hilfe an", erklärt die Streetworkerin. Gemeinsam mit den Kids sucht man nach einer Zukunftsperspektive.

So erlebt es auch Britta Köppen von der Psychologischen Beratung für wohnungslose Frauen. "Die Bewältigungsmechanismen bei Frauen mit Wohnungslosigkeit umzugehen, zeigen, dass sie sich von eher männer-dominierten Einrichtungen fernhalten", sagt sie. "Der Großteil dieser Frauen bewegt sich in der verdeckten Wohnungslosigkeit: Sie schlafen auf der Couch einer besten Freundin oder sie gehen Zweckpartnerschaften ein, nur um nicht auf der Straße zu sein."

Paula* war 15, als sie von Zuhause ausriss. Seit vier Jahren zieht sie von Sofa zu Sofa. Sie ist eine von vielen so genannten "Sofa-Hoppern" in Berlin, die genau genommen nicht obdachlos, aber wohnungslos sind. rbb|24 erzählte Paula ihre Geschichte.

"Off Road Kids" hat mittlerweile eine spezielle Initiative für das Phänomen "Sofa-Hopping" gegründet. Auf Sofahopper.de können sich Minderjährige und junge Volljährige bis 27 Jahre, aber auch Gastgeber von "Sofa-Hoppern" per Chat zum Erstkontakt direkt an die Sozialarbeiter wenden. Essen oder Kleidung gibt es von den Streetworkern nicht. Man will nicht, dass das Straßenleben für die Kids bequemer und erträglicher wird, als zuhause oder in einer Jugendhilfeeinrichtung zu wohnen und zur Schule zu gehen. Also setzt man stattdessen auf eine Perspektive und legt dafür essentielle Grundsteine. "Meistens haben die Jugendlichen keinen Ausweis, keine Krankenversicherung", sagt Ines Fornaçon. "Auch dabei helfen wir."

So hat es schließlich auch Marco geschafft, nach zwei Jahren der Wohnungslosigkeit in eine WG für betreutes Wohnen zu kommen. Was Marco geschafft hat, steht Paula noch bevor. Sie ist jetzt seit mehr als einem Monat mit den Streetworkern von "Off Road Kids" in Kontakt. Vor ihr liegen weitere Behördengänge, Termine beim Anwalt – anstrengende Monate. Sie ist zwar noch immer wohnungslos und mittellos – aber mit der Unterstützung an ihrer Seite nicht mehr ganz so hilflos.