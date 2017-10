Der Berliner CDU-Innenexperte Burkhard Dregger schließt sich dem Bericht zufolge dieser Forderung von Dassels an. Der Chef der Bahnhofsmission am Zoo, Dieter Puhl, wünscht sich demnach indes mehr Geld für die Obdachlosenhilfe.



Dregger sieht den Berliner Senat in der Pflicht. "Die Personen im Tiergarten sind ohne Adresse. Sie können nur ausgewiesen werden, wenn sie zuvor in Abschiebegewahrsam genommen werden", sagte er der Zeitung. Der Senat wolle das nicht, dies sei "Realitätsverweigerung". Bahnhofsmissions-Chef Puhl verwies darauf, dass sich die Zahl der Obdachlosen in den zurückliegenden Jahren vervierfacht habe.