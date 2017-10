Immer mehr Obdachlose campieren in Berliner Parks. Viele von ihnen kommen aus Osteuropa, und manche davon sind aggressiv. Mittes Bürgermeister von Dassel fordert, sie abzuschieben. Der Innensenator sieht das Problem - aber pauschal ausweisen will er nicht.

In der Diskussion um Probleme mit aggressiven Obdachlosen im Berliner Tiergarten hat sich am Montag auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) zu Wort gemeldet. Er kündigte Unterstützung an: Die Polizei werde sich dem Tiergarten stärker widmen als zuvor, teilte ein Sprecher der Innenverwaltung mit. Der Senator unterstütze außerdem die Forderung nach mehr Personal für die Ordnungsämter der Bezirke. Geisel werde das Thema außerdem im Senat ansprechen, um eine gemeinsame Strategie zu suchen.

Im Tiergarten und anderen Berliner Parks campieren seit Jahren immer wieder kleinere und größere Gruppen von Obdachlosen. Zuletzt kamen viele Menschen aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Russland und Rumänien.

Angeheizt wird die Diskussion über die osteuropäischen Obdachlosen in Parks durch eine Bluttat im Tiergarten: Vor einem Monat wurde am Schleusenweg in der Nähe des Bahnhofs Zoo eine Frau überfallen und ermordet. Ein russischer Verdächtiger wurde am 11. September in Polen gefasst und in der vergangenen Woche nach Deutschland ausgeliefert. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Raubmord handelte.