Senat will Obdachlose im Flughafen Tempelhof unterbringen

Nach rbb-Informationen plant der Berliner Senat, im Rahmen der Kältehilfe rund einhundert Obdachlose in den Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof unterzubringen.

Deswegen bahnt sich Streit mit dem Betreiber der dortigen Flüchtlingsunterkunft, Tamaja, an. Tamaja will die Obdachlosen erst aufnehmen, wenn die Flüchtlinge ausgezogen sind. Viele von ihnen müssten seit mittlerweile zwei Jahren in äußerst prekären Verhältnissen leben.

Der Senat wollte sich bis zum Abend nicht zu dem Fall äußern.