Bahnhofsmission fordert Respekt für Obdachlose - "Man sollte ihnen in die Augen schauen"

05.10.17 | 17:30 Uhr

Mehr Geld für Unterkünfte und Kältebusse, fordert der Chef der Berliner Stadtmission für Obdachlose - aber mindestens genauso bräuchten die Menschen ohne festen Wohnsitz Respekt. Der Senat kündigt nun für den Winter 1.000 Übernachtungsplätze innerhalb des S-Bahn-Rings an.

Regen und Wind peitschen durch Berlins Straßen, die Temperaturen fallen - die harte Zeit für die vielen Menschen ohne dauerhaften Wohnsitz hat begonnen. Der Bahnhofsmissionsleiter Dieter Puhl und Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) bestätigten am Donnerstag bei Radioeins, dass in der Bundeshauptstadt geschätzt rund 20.000 wohnungslose Menschen leben. Dementgegen stehen nur 8.000 Plätze in dafür vorgesehenen Unterkünften. Ein Teil der Wohnungslosen übernachtet regelmäßig auf der Straße, die anderen hangeln sich von Schlafgelegenheit zu Schlafgelegenheit - bei Bekannten, Freunden, Verwandten. Eine feste Bleibe haben sie alle nicht. Der Anstieg der Zahl von Wohnungslosen gehe in diesem Herbst "ungebremst weiter", sagte Puhl. Wieviele Menschen genau betroffen sind, lässt sich nur schätzen - weil sie nirgendwo zentral erfasst werden können. Viele der Obdachlosen in Berlin kommen aus osteuropäischen Ländern und sind nirgends in Deutschland registriert. Sie haben beispielsweise auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Puhl und die Helfer der Bahnhofsmission machen keinen Unterschied dabei, woher die Menschen kommen, die ihre Unterstützung brauchen.

Doppelinterview in der rbb-Dachlounge: Die Senatorin Elke Breitenbach (links) und Dieter Puhl, Chef der Bahnhofsmission

2.000 ganzjährige Übernachtungsplätze plus 25 Millionen Euro

Der Chef der Berliner Bahnhofsmission wurde für sein Engagement schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, seit 25 Jahren kümmert er sich um Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Puhl sagte am Donnerstag, der aktuelle Senat sei zwar sehr bemüht, den Menschen beizustehen - aber er müsse viel mehr Geld ausgeben, um Wohnungslosen zu helfen. Er wünsche sich einen "Quantensprung" bei der Zahl der Notunterkünfte, wünschenswert seien ganzjährig 2.000 Übernachtungsplätze in Berlin. Darüberhinaus seien 25 Millionen Euro an Investitionen nötig. Abseits der Zahlen mahnte Puhl vor allen Dingen größere Wertschätzung für Obdachlose an. Viele Menschen würden sie in ihrem Alltag einfach ausblenden. "Man sollte ihnen in die Augen schauen oder 'Guten Morgen' sagen. Das hat etwas mit Respekt zu tun", sagte Puhl. Er riet, einen Obdachlosen anzusprechen, ihm vielleicht einen Kaffee zu bringen - das helfe, Angst und Berührungsängste zu verlieren. Dazu lädt er auch regelmäßig Schulklassen und ältere Menschen in die Bahnhofsmission ein.

"Schnorren in Köpenick bringt nichts"

Die Sozialsenatorin betonte, das Grundproblem in Berlin sei, dass es nicht genug städtischen Wohnraum und Unterbringungsmöglichkeiten gebe. "Es gehen immer mehr Einrichtungen verloren, denn soziale und gesundheitliche Infrastruktur ist Gewerberaum und wird gekündigt", sagte Elke Breitenbach. Zuständig für die Obdachlosen seien Bezirke und Land, um die Lage zu verbessern brauche es aber eine gesamtstädtische Steuerung. Der Senat führe in diese Richtung Gespräche mit den Bezirksämtern. 760 Übernachtungsplätze hat der Senat im vergangenen Winter im Rahmen der Kältehilfe geschaffen. Die waren angeblich nicht komplett ausgelastet, aber die Bahnhofsmission am Zoo meldete fast permanent, dass sie überbelegt sei. Auch die BVG, die zu dieser Zeit nachts noch einige U-Bahnhöfe geöffnet ließ, sah sich mit der Anzahl der dort Übernachtenden überfordert. Die Frage ist nun, ob nur Unterkunftsmöglichkeiten in zentraler Lage benötigt werden, weil viele Obdachlose nicht so weit nach außerhalb kommen. Laut Dieter Puhl wollen die Menschen im Innenstadtbereich leben, denn schnorren in Stadtteilen wie Köpenick bringe nichts. Elke Breitenbach kündigte am Donnerstag an, dass der Senat in diesem Jahr etwa 1.000 Übernachtungsplätze innerhalb des S-Bahn-Rings zu schaffen. In den laufenden Haushaltsberatungen soll außerdem die Anzahl der Wohnungen, besonders für obdachlose Familien mit Kindern, aufgestockt werden.