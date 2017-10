100 Tage nach der Festnahme des Berliner Menschenrechtlers Peter Steudtner in der Türkei, hat sich die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Heike Hänsel, skeptisch zu den Chancen einer Freilassung von inhaftierten Deutschen geäußert.



Hänsel sagte im rbb, deren Inhaftierung in der Türkei sei politisch motiviert. Man könne sie auch als Geiseln Erdogans bezeichnen. Hänsel forderte aktiven politischen Druck und Entscheidungen seitens der Bundesregierung. Rüstungsgeschäfte, die EU-Beitrittshilfen oder die Verhandlungen über die Zollunion könnten beispielsweise gestoppt werden. Das könnte ein Zeichen sein, dass sich die Bundesregierung aktiv für die Freilassung der Inhaftierten einsetzt.



Die Linken-Abgeordnete hatte am Mittwoch den Prozessauftakt gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Nähe von Istanbul verfolgt.