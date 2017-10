Audio: 26.10.2017 | Inforadio | Rita Süssmuth

Nach Freilassung in der Türkei - Peter Steudtner angeblich zurück in Berlin

26.10.17 | 15:24 Uhr

Der Menschenrechtler Peter Steudtner soll nach unbestätigten Berichten am Mittag mit einem Flugzeug aus der Türkei in Berlin angekommen sein. Die Familie bittet Medien und Politik zunächst um Zurückhaltung. Steudtner war mehr als 100 Tage in Haft.

Nach ersten, unbestätigten Informationen ist der Menschenrechtler Peter Steudtner wieder in Berlin. Wie die frühere Familieministerin Rita Süssmuth dem rbb gegenüber angab, war Steudtner am Donnerstagmittag an Bord einer Maschine aus Istanbul in die deutsche Hauptstadt. Steudtner war am Mittwochabend aus türkischer Untersuchungshaft entlassen worden. Er und andere Aktivisten, von denen einige Amnesty International angehören, waren im Juli dieses Jahres während eines Menschenrechts-Seminars festgenommen worden. Steudtner wurde unter anderem die Unterstützung von Terrororganisationen vorgeworfen. Am Mittwoch ordnete jedoch ein Gericht seine Haftentlassung an und auch die mehrerer weiterer Angeklagter.



Bitte um Privatsphäre

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bat jedoch um Zurückhaltung bei der "Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit" an der Rückkehr. Auf Wunsch der Familie solle der 45-Jährige im privaten Rahmen wieder deutschen Boden betreten, teilte Müller mit. Er freue sich sehr, dass der Menschenrechtler am Donnerstag in Berlin ankommen werde. Gleichzeitig lud er Steudtner in das Rote Rathaus ein.



"Das Wiedersehen nach diesen vielen Wochen ist ganz sicher einer der wichtigsten und freudigsten Momente im Leben von Peter Steudtner und seiner Familie. Deshalb versteht wohl jeder den Wunsch, diese lange herbeigesehnte Ankunft ganz für sich zu haben", betonte der SPD-Politiker. Erst einmal solle Herr Steudtner gut ankommen und die engsten Menschen um sich haben können.



"Wir alle haben Anteil an seinem Schicksal genommen und tun das auch weiterhin." Ich hoffe auf "angemessene Rücksichtnahme" derjenigen, die sich genauso freuen wie wir.



Die evangelische Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg, die Heimatgemeinde Steudtners, kündigte für Donnerstagabend eine Dankes- und Fürbittandacht nach der Freilassung an.



Ates: "ein Schauspiel der türkischen Regierung"

Die Berliner Rechtsanwältin Seyran Ates misst der Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner keine Bedeutung bei für die Zukunft der deutsch-türkischen Beziehungen. Ates sagte dem Sender SWR Aktuell am Donnerstag: "Wer die Justiz in der Türkei kennt, weiß, dass das lediglich ein Schauspiel nach außen ist, um so zu tun, als ob man noch einen Rechtsstaat hätte." Ates hielt dem Grünen-Politiker Özcan Mutlu eine "extreme Fehleinschätzung" vor. Es sei "naiv", die Freilassung des Deutschen als ein Zeichen der Hoffnung in Hinblick auf die deutsch-türkischen Beziehungen zu werten, sagte Ates. Mutlu, der dem vorigen Bundestag angehörte, war als Prozessbeobachter in Istanbul. Der Umgang mit den Kritikern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sei geprägt von Willkür, sagte Ates weiter. Daran werde sich nichts ändern. Die türkischstämmige Juristin, Autorin und Frauenrechtlerin ist Initiatorin und Mitbegründerin einer liberalen Moschee in Berlin. Wegen ihrer Kritik am fundamentalistischen Islam ist sie immer wieder schweren Anfeindungen ausgesetzt.