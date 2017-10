Der Prozess gegen den in der Türkei inhaftierten Deutschen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler wegen Terrorvorwürfen beginnt am Mittwoch kommender Woche. Das Gericht habe als ersten Prozesstag den 25. Oktober benannt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Das Gericht habe die Anklageschrift der Istanbuler Staatsanwaltschaft angenommen und als ersten Prozesstag den 25. Oktober benannt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. "Das Hauptverfahren werde um 10 Uhr beginnen", bestätigte Steudtners Anwalt Murat Boduroglu am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht weitere Menschenrechtsaktivisten waren am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada festgenommen worden. In die Anklageschrift wurde überraschend auch ein weiterer Beschuldigter aufgenommen: Der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor acht Tagen die Anklageschrift vorgelegt. Anwalt Boduroglu, erklärte, sie entspreche nicht rechtsstaatlichen Standards und enthalte lediglich Behauptungen und Anschuldigungen.

Den insgesamt elf Beschuldigten, von denen acht in U-Haft sitzen, wird Mitgliedschaft in einer "bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen. Steudtner drohen nach Angaben seines Anwalts bis zu zehn Jahre Haft. Die Bundesregierung fordert die Freilassung Steudtners und mindestens elf weiterer Bundesbürger, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Steudtner sitzt im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt.