Die Boote der Berliner Wasserschutzpolizei fallen wegen anstehenden Reperaturen oder Wartungsarbeiten regelmäßig aus. Fast ein Drittel eines Jahres könnten sie deshalb nicht auf den Gewässern unterwegs sein. Im vergangenen Jahr seien die 16 Polizeiboote jeweils im Durchschnitt an 111 Tagen ausgefallen, antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber.

Repariert werden die Boote in der zentralen Werkstatt der Polizei in Spandau. Gewartet werden sie auch in den beiden anderen Niederlassungen der Wasserschutzpolizei.

Die Bootsflotte der Polizei soll in den kommenden Jahren nach und nach modernisiert werden. Das entsprechende Konzept aus dem Jahr 2015 "beinhaltet notwendige Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen in den nächsten fünf Jahren mit geschätzten Kosten in Höhe von 1,25 Millionen Euro sowie zwölf Bootsneubauten bis zum Jahr 2027 mit Kosten von rund 14 Millionen Euro", hieß es.