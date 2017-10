Krankheitserreger als Kampfmittel: Terroristen könnten Bakterien, Viren oder natürliches Gift bei Anschlägen einsetzen. Wie man die Bevölkerung schützt, Infizierte versorgt und verseuchte Tatorte sichert, proben Experten ab Dienstag in einer Großübung in Berlin.

Mit einer großangelegten Übung bereiten sich verschiedene Polizeibehörden und Seuchenexperten in dieser Woche auf einen Terroranschlag mit biologischen Waffen vor. Die Übung mit dem Titel "Wunderbaum" läuft von Dienstag bis Donnerstag in Berlin. Dabei sollen Einsatzpläne zur Gefahrenabwehr, zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung und zur Verfolgung von Terroristen umgesetzt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.