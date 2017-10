Brief an Senator Geisel

Berlins Polizeipräsident Kandt ist verärgert: Seine Kollegen müssten zu viele Angelegenheiten regeln, für die eigentlich die Ordnungsämter zuständig seien. Jetzt hat er sich in einem Brief an Innensenator Geisel (SPD) beschwert - der ebenfalls eigentlich nicht zuständig ist.

Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt hat sich beim Senat über mangelnden Einsatz der Ordnungsämter beim Kampf gegen Ordnungswidrigkeiten wie Ruhestörung und Verkehrsbehinderungen beschwert. In einem Brief an Innensenator Andreas Geisel (SPD), über den die "Berliner Morgenpost" berichtete, kritisierte Kandt, dass die Polizei sich immer häufiger um diese Kleinigkeiten kümmern müsse. Die Ordnungsämter würden viele dieser Fälle ablehnen, obwohl sie eigentlich zuständig seien. Es gebe "zunehmende Schwierigkeiten" in der Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern.