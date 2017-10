Audio: Radioeins | 04.10.17 | Boris Vormann im Gespräch mit Tom Böttcher und Marco Seiffert

Interview | FU-Professor über Populismus - "Es geht drum, Menschen wieder anzukoppeln"

05.10.17 | 07:45 Uhr

Trump, Brexit, Erdogan, AfD - das Phänomen Populismus setzt der Demokratie zu. Aber muss sie das nicht eigentlich aushalten? Boris Vormann ist Politikwissenschaftler an der FU. Im Interview erklärt der Buchautor, warum der Unmut auf "die da oben" so groß ist.

rbb: Herr Vormann, stimmt es, dass vor allem die Etablierten den Vormarsch der Populisten möglich gemacht haben? Boris Vormann: Ja, ich glaube es ist tatsächlich eine Reaktion auf die etablierte Politik. Das ist auch das Interessante: In Frankreich ist eine ähnliche Entwicklung, der Brexit lässt sich auch ähnlich analysieren, die USA und Trump - da sieht man tatsächlich Parallelen. Sind denn Populisten alle gleich? Kann man Trump, Gauland und Erdogan in einen Topf werfen? Ich glaube, man muss ähnliche Entwicklungen in den verschiedenen Kontexten sehen. Aber wenn man jetzt anfängt, auch Orban und Erdogan in dieselbe Tüte zu werfen, dann ist das deshalb problematisch, weil man so tut, als sei jede Kritik an der etablierten Politik automatisch fehlgeleitet. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein.

Zur Person Politikprofessor in Berlin - Boris Vormann Der Politikwissenschaftler Boris Vormann ist seit September Professor am Bard College Berlin, einer englischsprachigen, privaten Hochschule in Pankow mit etwa 200 Studenten. Zuvor vertrat er zwei Jahre lang die Politikprofessur am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der FU Berlin. Vormann forscht vor allem zum Thema Globalisierung und deren Auswirkung auf politische Strukturen. Er ist einer der Autoren des Buches "Die Krise der Demokratie und wie wir sie überwinden", das am 9. Oktober erscheint.

Warum ist Populismus überhaupt was Schlechtes? Eigentlich leitet es sich ja ab vom lateinischen "Populus", Volk. Und das soll ja Politik eigentlich sein: fürs Volk. Absolut. Wenn man den anderen Begriff aus dem Griechischen nimmt, "Demos", dann ist ja Demokratie tatsächlich genau die Idee: Dass diese Regierungsform dadurch ausgemacht wird, dass das Volk herrscht. Wenn man Populismus als Begriff benutzt, dann meint man das häufig eher abwertend und spricht davon, dass Populisten agitieren und versuchen, Leute aufzuwiegeln und aufzuhetzen. Das sehen wir auch tatsächlich. Aber ich glaube, man muss vorsichtig sein, diesen Populismus, diese Welle, nicht einfach als Naturgewalt zu sehen, nicht als eine Art Flächenbrand, der sich ausweitet. Wir sehen eine Politik der letzten 40 Jahren in verschiedenen Kontexten. Eine Politik der Alternativlosigkeit, auf die man jetzt reagiert, auf die man Alternativen sucht.

Wenn man als Politiker sagt, das Problem ist, man hat viele Leute nicht mitgenommen, dann stimmt man dem erstmal zu. Aber wie nimmt man sie denn mit? Ich mache es so konkret wie möglich: Wenn man sich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, dann sieht man sowohl in den USA und Kanada, als auch im europäischen Kontext, dass sehr viel umverteilt worden ist. Es gab ein bestimmtes Gesellschaftsprinzip, bei dem man versucht hat, Bürger mit in die Pflicht zu nehmen. Aber man versuchte auch, die Produktivitätssteigerung umzuverteilen, also eine gewisse Gleichheit zu schaffen. Dieser Konsens, manche sprechen da vom fordistischen Kompromiss, klingt ein bisschen abstrakt. Aber er wurde genutzt um eine gewisse Stabilität herzustellen. Nach den siebziger, achtziger Jahren wurde er aufgebrochen. Man hat gesagt: Globalisierung ist alternativlos, wir müssen nach dem Takt der Märkte tanzen - und deshalb müssen wir den Wohlfahrtsstaat zusammenschrumpfen.

Das war jetzt die Analyse. Aber jetzt haben wir noch nicht den Ausweg gehört. Der kurzfristige Ausweg wäre, wieder umzuverteilen. Der zweite Schritt: Überlegen, welche Probleme auf welcher Ebene angegangen werden können und müssen. Auf nationaler Ebene lassen sich bestimmte Dinge tun, Probleme wie Umweltschutz etwa können lokal oder national behandelt werden. Aber diese Ebene ist auch begrenzt, wir leben in einem sehr vernetzten Zeitalter. Das heißt, wir müssen uns gar keine Sorgen machen? Populismus als Chance? Könnte man so sehen. Man sieht natürlich auch, dass diese Krise sich verwandelt über die Zeit. Und dass mit Trump jemand in der Präsidentschaft angekommen ist, der das System auch unterwandert und ihm nachhaltig schadet. Von daher geht es auch gar nicht so leicht zurück. Aber noch ist die Möglichkeit da.

Was müsste in der "Jamaika"-Koalitionsvereinbarung drinstehen, was die Menschen mitnimmt? Man müsste tatsächlich einen sozialen Kompromiss finden, eine Art neuen Gesellschaftsvertrag. Das sehe ich leider nicht. Zum einen ist die "Jamaika"-Koalition relativ wackelig. Es gibt da verschiedene Flügel, die nicht so richtig zusammengehen wollen. Vielleicht kann man sich auf ein Basispaket einigen. Aber es wird zumindest nicht die stabile Regierung sein, die man sich gewünscht hätte. Aber drin sein müssten auf jeden Fall gleiche Löhne in Ost und West, gleiche Löhne bei Mann und Frau? Ja. Und zwischen Stadt und Land. Wenn man von Globalisierungsabsteigern spricht und von Abstiegsängsten, geht’s viel um Abkoppelung. Und es geht drum, Menschen wieder anzukoppeln. Das Gespräch führten Tom Böttcher und Marco Seiffert