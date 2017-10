Man glaubt es kaum, der Mann, groß und schlank, ist 67 Jahre alt. Er wirkt fit und überhaupt nicht gestresst. Und das, obwohl er ständig weltweit unterwegs ist: zu Vorträgen, Klimakonferenzen, als Politikberater. Bei Hans Joachim Schellnhuber scheint alles anders zu sein, nicht nur wegen seines Jobs. Der Wissenschaftler ist vor neun Jahren zum ersten Mal Vater geworden. Sein Sohn sei die Sonne seines Lebens, sagt er, und seinetwegen habe die eigene Arbeit noch einmal eine ganz andere Dimension gewonnen . "Alles, was wir tun und erreichen, macht nur Sinn, wenn wir etwas weitergeben können, jemanden damit beschenken können", sagt er. Der Physiker erforscht seit fast drei Jahrzehnten, was aus der Erde werden könnte, wenn wir weiter machen, wie bisher. Nämlich unverdrossen Öl und Kohle zu verbrennen und so die globale Erwärmung immer schneller voran zu treiben. Hans Joachim Schellnhuber ist Klimafolgenforscher und Direktor des renommierten Klima-Instituts in Potsdam, das er vor 25 Jahren mit gegründet hat und seither leitet.

Sein Büro hat er in einem historischen Observatorium auf dem Telegrafenberg in Potsdam - ein Ort der Wissenschaft. Hier wird zum Beispiel schon seit mehr als 100 Jahren das Wetter vermessen: Temperatur, Niederschläge, Wind, Sonneneinstrahlung. Und genau dort will Schellnhuber 1992 sein Institut aufbauen. "Dieser Campus hat mich völlig in den Bann geschlagen", erinnert er sich. "Die Gebäude waren zwar halb verfallen, alles war irgendwie mit Ruß bedeckt und es roch nach Schwefel und Trabbi-Abgasen. Aber es war völlig klar: Das ist ein besonderer Ort." Umso mehr, als hier in den 1920er Jahren schon Albert Einstein gearbeitet hatte. An die Tür seines Büros hat der Klimaforscher ein Einstein-Zitat gepinnt, wonach die Welt nicht von den Menschen zerstört werde, die schlecht handelten, sondern von denen, die nur zuschauten, ohne zu handeln. "Einstein war immer eine prägende Figur in meinem Leben, schon als Schüler habe ich seine Bücher gelesen."

Nach dem Abitur, Note 1,0, studiert Schellnhuber Mathematik und Physik an der Universität Regensburg, promoviert und habilitiert. 1989 wird er Professor an der Universität Oldenburg. Es sind die dynamischen, nichtlinearen Systeme, die den Physiker reizen. "Da waren Umweltsysteme ideale Beispiele dafür. Wir haben da zum Beispiel Studien im Wattemeer gemacht, wir haben studiert, wie sich Wolken bilden", erinnert er sich an seine Zeit in Oldenburg. Und so sei er langsam in die Umweltforschung geglitten. "Aber nicht, weil ich antrat die Welt zu retten mit einer großen Mission, sondern aus reiner wissenschaftlicher Neugierde."