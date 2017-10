"Am 24. Oktober 2017 nehmen Rechtsextreme und Rassisten auf den Stühlen des Parlaments Platz", heißt es in dem Aufruf zur Demonstration. "Vom Redepult im Reichstag drohen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Hass und Ressentiments geschürt zu werden."

Zwei Tage vor der konstituierenden Sitzung des Bundestages (24.10.) wollen am kommenden Sonntag mehrere tausend Menschen in Berlin gegen den Einzug der AfD ins Parlament demonstrieren. Der Protest im Regierungsviertel steht unter dem Motto "Demo gegen Hass und Rassismus im Bundestag", wie die Veranstalter im Internet ankündigten.

Die Demonstration soll um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor beginnen und einmal um den Reichstag herumführen. Um 14.00 Uhr ist eine Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor geplant. Bei Facebook sagten bis Mittwochnachmittag über 2.800 Menschen ihre Teilnahme zu.

Die Linkspartei plant auch am 24. Oktober, wenn sich im Reichstagsgebäude der neue Bundestag konstituiert, eine Kundgebung auf der Wiese vor dem historischen Gebäude.

"Wir werden nicht schweigend zusehen, wenn sie am 24.10. in den Bundestag einziehen", teilte die Berliner Linke mit. Die Partei stehe solidarisch an der Seite von Muslimen, Juden, Flüchtlingen, Homosexuellen und allen anderen von der AfD diskriminierten Menschen.