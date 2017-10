Berliner in der Türkei in Haft - Prozess gegen Peter Steudtner beginnt

25.10.17 | 06:15 Uhr

Seit mehr als 100 Tagen sitzt Peter Steudtner im türkischen Gefängnis. Am Mittwoch beginnt in Istanbul der Prozess gegen den Berliner und zehn weitere Menschenrechtler. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.

Peter Steudtner reiste nach Istanbul, um türkische Menschenrechtler im Umgang mit Stresssituationen zu schulen. Doch während der Schulung Anfang Juli wurde der Berliner zusammen mit den Workshop-Teilnehmern festgenommen. Am Mittwoch startet im Justizpalast der Prozess gegen Steudtner.

Vertrauen ist für mich der Schlüssel, diese Situation zu überstehen Peter Steudtner

Neben Steudtner sind zehn Menschenrechtsaktivisten angeklagt; darunter auch die Direktorin und der Vorstandssprecher von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser und Taner Kilic. Erdogan bezeichnete Steudtner als "Agenten" und "Spion", der sein Land spalten wolle. Dem Berliner Aktivisten und den anderen Angeklagten wird Terrorunterstützung beziehungsweise Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen.

Welche Organisation die Angeklagten unterstützt haben sollen, sei unklar, sagte Steudtners Anwalt Murat Deha Boduroglu. Da der Fall als vertraulich klassifiziert ist, habe er keinen Zugang zu den Akten. Es seien allerdings Informationen von der Justiz an die regierungsnahe Presse gelangt. Die Begründung für die Vorwürfe gegen Steudtner bezeichnet er als "kompletten Unsinn", Beweise gebe es nicht. Den Angeklagten drohen zwischen fünf und 15 Jahren Haft. Die Bundesregierung hat sich wiederholt für eine Freilassung Steudtners eingesetzt und ebenso wie Parteien und Organisationen heftige Kritik an der Türkei geübt.

Steudtner froh über Prozessbeginn

Peter Steudtner selbst, der seit mehr als 100 Tagen im Gefängnis von Siliviri westlich von Istanbul sitzt, äußerte sich am Dienstag zum Prozessbeginn. Er sei sehr froh, dass die Anklageschrift vorliege und auch die nächsten rechtlichen Schritte, wie der erste Anhörungstermin so schnell festgelegt wurden, erklärte der Berliner laut seinem deutschen Unterstützerkreis. "Die Zeit hier ist aushaltbar, gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist - dazu zählen insbesondere auch die Andachten in nah und fern. Vertrauen ist für mich der Schlüssel, diese Situation zu überstehen. Dieses Vertrauen habe ich." Bereits seit seiner Inhaftierung werden in der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg jeden Montag Fürbitten für den Menschrechtsaktivisten gehalten. Erst am Montag kamen etwa 40 Gemeindemitglieder zusammen, um vor Prozessbeginn für Peter Steudtner zu beten.

Amnesty kritisiert Verfahren

Kritik gegen das Verfahren kam erneut von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die Vorwürfe gegen die Menschenrechtsverteidiger sei falsch und diffamierend, erklärte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus N. Beeko, am Dienstag in Berlin. In den Anklageschriften werde eine reguläre Fortbildung für Menschenrechtler in ein konspiratives Geheimtreffen umgedeutet, friedliche Menschenrechtsarbeit werde als Unterstützung terroristischer Organisationen bezeichnet, so Beeko.

Steudtner und die meisten anderen Angeklagten waren am 5. Juli bei einem Seminar auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden. Steudtner war dort als Referent eingeladen. Emel Kurma von der Helsinki Citizens Assembly sagt, das Seminar sei keineswegs geheim gewesen, sondern habe in einem frei zugänglichen Raum am Pool stattgefunden. Es sei völlig normal, sich über verschlüsselte Kommunikation zu informieren, um Kontakte zu schützen. Sonst arbeiteten sie aber im Offenen, betont Kurma. Die Teilnehmer vermuten, dass der Übersetzer sie bei der Polizei anschwärzte. Als die Polizisten ins Hotel kamen, schienen sie speziell Steudtner zu suchen. Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt.

