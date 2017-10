Lange schien ein 21-Jähriger allein für den Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Jüterbog verantwortlich zu sein. Doch nun gibt es den Verdacht, dass zwei weitere Männer an der Tat beteiligt waren. Die beiden sind verhaftet worden - der Prozess wird ausgeweitet.

Vor Gericht muss sich ein 21-Jähriger für die Tat im Oktober 2016 verantworten, er hat den Brandanschlag bereits gestanden. Doch durch Zeugenaussagen hat das Verfahren eine überraschende Wende genommen: Vergangene Woche erklärten Zeugen, der 21-Jährige sei von seinem Vater zu der Tat angestachelt worden. Sein bester Freund habe sich auch an dem Anschlag beteiligt. Die beiden wurden Ende vergangener Woche in Untersuchungshaft genommen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.

Das Landgericht Potsdam hat den Prozess um den Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Jüterbog (Teltow-Fläming) verlängert. Bis zum 23. November seien drei weitere Termine angesetzt worden, sagte der Gerichtssprecher Sascha Beck am Montag.

Das Gericht muss nun die Rolle des Angeklagten neu bewerten - bisher hatte dieser sich als Einzeltäter dargestellt. Nun prüfe man, ob es sich bei den drei Männern um eine rechtsradikale Zelle handele, hatte Sascha Beck dem rbb gesagt. Als Erstes hatte die "Märkische Allgemeine" über den neuen Verdacht berichtet.

Bei dem Anschlag am 1. Oktober vergangenen Jahres hatte der Angeklagte - laut seines Geständnisses - zwei Molotowcocktails auf das Heim für minderjährige Geflüchtete in Jüterbog geworfen. Ein Brandsatz hatte das halb geöffnete Fenster eines Abstellraums getroffen und eine Gardine in Brand gesetzt. Betreuer konnten das Feuer zwar schnell löschen, so dass niemand zu Schaden kam.

Der 21-Jährige habe aber damit rechnen müssen, dass die jungen Flüchtlinge bei einem Brand des Heims im Schlaf überrascht würden und ums Leben kämen, erklärte die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses in Potsdam. Daher handele es sich bei der Tat um versuchten Mord, heimtückisch und grausam mit gemeingefährlichen Mitteln, argumentierte sie. Eine rechte Gesinnung stritt der 21-Jährige ab. In der Vernehmung bei der Polizei hatte der junge Mann laut des Protokolls dagegen fremdenfeindliche Motive genannt.