Nach Gerichtsentscheidung in Brandenburg - Etappensieg der Schweinemast-Gegner - doch Fortgang ungewiss

Umwelt- und Tierschützer sind nach der gerichtlichen Aufhebung der Genehmigung für eine umstrittene Schweinemastanlage in Haßleben zuversichtlich, dass die Entscheidung Bestand hat. Der Investor sieht das anders. Auch das Land hält sich weitere Schritte offen.



Die Gegner der geplanten Schweinemastanlage in Haßleben (Uckermark) haben ihren juristischen Etappensieg vor dem Verwaltungsgericht Potsdam gefeiert. Das Gericht hatte die Genehmigung für die umstrittene Anlage für 37.000 Tiere nach einer Klage von Umwelt- und Tierschützern am Montagabend aufgehoben. "Die Kombination aus Bürger- und Verbandsengagement hat nach langer Zeit zu diesem Erfolg geführt", sagte der Anwalt der Kläger, Peter Kremer, am Dienstag. Die Anwälte des Investors allerdings heben Zweifel an der Entscheidung. Geklagt hatten der Brandenburger Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (Nabu) und der Deutsche Tierschutzbund. Die Klage unterstützten zudem eine Bürgerinitiative und eine Stiftung.

Nabu: "Genehmigung eindeutig rechtswidrig"

Ein niederländischer Unternehmer, der in der Anlage rund 37.000 Schweine mästen will, hatte eine entsprechende Genehmigung des Landesumweltamtes. Die Gegner befürchten jedoch schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und sorgen sich um die Haltungsbedingungen für die Tiere. Die Potsdamer Richter begründeten ihr Urteil mit bauplanungsrechtlichen Mängeln und ließen keine Berufung zu. "Dadurch macht das Verwaltungsgericht deutlich, dass es die vom Landesumweltamt erteilte Genehmigung für die Schweinemastanlage Haßleben für sehr eindeutig rechtswidrig hält", meinte der Vorsitzende des Brandenburger Nabu, Friedhelm Schmitz-Jersch.

Landesumweltamt hält sich Beschwerde offen

Das beklagte Landesumweltamt hält sich jedoch laut Sprecher Thomas Frey weitere juristische Schritte offen: "Wir werden die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann über eine mögliche Nichtzulassungsbeschwerde entscheiden." Der Anwalt des Investors, Matthias Dombert, erklärte am Dienstag ebenfalls, zunächst die Entscheidungsgründe abwarten zu wollen. Bis die schriftliche Begründung vorliegt, kann es einige Monate dauern. Komme es allerdings so, wie es sich in der mündlichen Verhandlung angehört habe, werde er seinem Mandanten weitere Schritte empfehlen, so Dombert. Er sei zuversichtlich, dass die Pläne für die Mastanlage trotz aller Widerstände umgesetzt werden können. Inzwischen gebe es bessere Filtertechnik, so dass die Auswirkungen auf die Umwelt geringer ausfielen. Kläger-Anwalt Kremer zeigte sich dagegen "einigermaßen optimistisch", dass das Urteil Bestand haben wird - auch wenn es darüber erst in einigen Jahren Klarheit geben könnte. Der BUND Brandenburg erklärte gegenüber dem rbb, man habe noch zahlreiche andere Punkte in der Hinterhand für den Fall, dass die nächste Gerichtsinstanz das Baurechts-Argument nicht mehr als so eindeutig sehe.

Geteilte Ansichten in Haßleben

In Haßleben selbst sind die Ansichten - wie bereits seit Beginn der Auseinandersetzung - geteilt. Der Bürgermeister der Gemeinde Boitzenburger Land, Frank Zimmermann, sagte, die Mastanlage brächte dringend benötigte Arbeitsplätze und Steuern in die Gemeinde. Dem widersprachen die Bürgerinitiative "Kontra Industrieschwein" und der BUND Brandenburg. Es handele sich um höchstens ein halbes Dutzend Arbeitsplätze, sagte Sybilla Keitel von der Bürgerinitiative dem rbb. Die würden auch angesichts der aktuellen positiven touristischen Entwicklung vor Ort gegenüber den Umweltschäden weniger ins Gewicht fallen, ergänzte Thomas Volpers vom BUND. Er bezweifelt zudem, ob die Steuereinnahmen tatsächlich Haßleben zugute kommen würden. Die Bürgerinitiative "Kontra Industrieschwein Haßleben" moniert außerdem, das Gericht hätte diese Entscheidung bereits zu Beginn des Prozesses treffen können. Genehmigt wurde die Anlage vor vier Jahren, vor dreieinhalb Jahren reichten die Naturschützer die Klage ein.

Landesregierung will sich nicht äußern

Die Brandenburger Landesregierung wollte sich zu dem Urteil nicht äußern. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte am Dienstag auf Nachfrage, Regierung und Behörden müssten sich bei Genehmigungsverfahren neutral verhalten. Zudem gehe es in Haßleben um Bundesrecht. Auch aus dem Agrarministerium hieß es, Minister Jörg Vogelsänger (SPD) könne nichts zum Fall Haßleben sagen. Die zuständige Genehmigungsbehörde sei das Landesamt für Umwelt. Die Behörde ist dem Ministerium nachgeordnet. Die oppositionelle Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag hingegen sieht in dem Urteil einen "Weckruf an die SPD", so der agrarpolitische Sprecher Benjamin Raschke. Die bisherige Politik, den Investoren "den roten Teppich auszurollen und Tierhaltung unter unwürdigen Bedingungen durchzusetzen", sei spätestens mit diesem Urteil gescheitert.

