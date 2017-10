Audio: Inforadio | 30.10.2017 | Ulrike Bieritz

Bilanz Reformationsjahr 2017 - Mehr Event als Debatte

31.10.17 | 13:59 Uhr

Ein Jahr lang feierten Politik und Kultur, Gesellschaft und Kirchen den 500. Jahrestag der Reformation. Einer der Höhepunkte war der Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Jetzt wird Bilanz gezogen: außer Spesen nichts gewesen oder ein voller Erfolg? Von Ulrike Bieritz

"Ich hoffe, dass wir am 1. November nicht alle erschöpft auf das Sofa fallen", hatte Margot Käßmann, die Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Beginn des Jubiläumsjahres gesagt. Doch wer ihr in den letzten Tagen begegnet ist, hat gesehen: Die Frau hat noch Power. Auch bei den anderen Kirchenvertretern ist von Erschöpfung wenig zu spüren. Und in der Tat: Obwohl das Jubiläum von Martin Luthers Thesenanschlag in diesem Jahr groß begangen wurde, ist noch Luft nach oben.

Luther Overkill?

Es war schwer, in diesem Jahr dem Reformator zu entkommen: Filme, Bücher, Konzerte, Theaterstücke, drei nationale Sonderausstellungen in Berlin, Wittenberg und auf der Wartburg sowie fast 70 weitere regionale Ausstellungen beleuchteten unterschiedliche Facetten Luthers. Dazu kommen: das Asisi-Panorama "Luther 1517" in Wittenberg, der Kirchentag in Berlin, Potsdam und Wittenberg mit rund 120.000 Besucherinnen und Besuchern, der über eine Millionen Mal verkaufte Playmobil-Luther - der Renner des Jubiläumsjahres, 460.000 verkaufte neu übersetzte Lutherbibeln, 20.000 Jugendliche beim Konfi-Camp in Wittenberg und am Ende noch das Luther Pop Oratorium, das auf seiner Tour durch Deutschland mindestens 200.000 Zuschauer bundesweit erreichte.



Die Organisatoren zeigen sich hochzufrieden. Auch in Berlin und Brandenburg blickt die evangelische Kirche positiv zurück, die 150 Veranstaltungen in der Region auf ihre Habenseite hat.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ist begeistert. Er freut sich rückblickend über ein friedliches und weltoffenes Jubiläum, das als Christusfest, gemeinsam mit den Katholiken begangen worden sei, "ohne eine nationalistische und antikatholische Stoßrichtung".

"Kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt"

Er geht davon aus, dass es einen Schub auch für die Ökumene gibt. Sein katholischer Amtsbruder, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx aus München, meint, der Reformationstag 2017 sei kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt auf dem ökumenischen Weg als Christ in diesem Land. Auch die Politik hatte das Thema gepusht: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die mit rund 50 Millionen Euro aus ihrem Etat das Jubiläum unterstützte, begründet das staatliche Engagement damit, dass die Reformation ihre Wirkung weit über den Raum der Kirche entfaltet habe und deshalb sei es richtig gewesen, "dass Staat, Kirche und Zivilgesellschaft zusammengewirkt haben". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verwies auf Luthers Stärken und Schwächen und meinte, der Reformationstag böte die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was die Reformation an Veränderungen gebracht habe. Immer mehr Vertreter von Staat und Kirche plädieren derzeit dafür - wegen eben dieser Veränderungen -, dass der 31. Oktober, der Reformationstag, dauerhaft ein staatlicher Feiertag sein soll.

Infos im Netz mdr.de - 500 Jahre Reformation MDR-Spezial zum Jubiläumsjahr

Besucherzahlen hinter den Erwartungen

Doch es gibt durchaus auch Kritik: Die Besucherzahlen beim Kirchentag (erwartet 120.000 bis 140.000 - gekommen 102.000) und der Weltausstellung (erwartet rund 500.000 - gekommen 249.000) blieben hinter den Erwartungen zurück. Manches Ereignis nahm einem anderen Besucher weg. Beim Abschlussgottesdienst des Kirchentags in Wittenberg (erwartet 200.000 bis 240.000 - gekommen 120.000) fehlte ein zugkräftiger Prediger, weshalb die Elbwiese ziemlich leer aussah. Auch der Besuch des früheren US-Präsidenten Barack Obama auf dem Kirchentag lockte in Berlin am Ende mit etwa 70.000 Besuchern weniger Menschen an, als mit mehr als 100.000 erwartet. Zu viel, zu ambitioniert, zu groß gedacht oder einfach zu ehrgeizig: Die Besucher der zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Konzerte hatten mehrheitlich wahrscheinlich Freude daran - am Großteil der Bevölkerung ging das Jubiläum aber schlicht und ergreifend vorbei. Viele fragen sich, warum der 31. Oktober dieses Jahr plötzlich Feiertag ist. Massenhafte Kircheneintritte hatte die Evangelische Kirche, die unter Mitgliederschwund leidet, von vornherein nicht erwartet. Es wird sie vermutlich auch nicht geben, auch wenn öffentlich viel über Glauben geredet wurde in diesem Jahr. Es war mehr Event und nicht unbedingt die große theologische Debatte oder inhaltliche Auseinandersetzung darüber, was der Reformator heute noch zu sagen hat. Der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer kritisiert genau das und konstatiert, die Kirche habe mit der christlichen Botschaft nur wenige Menschen erreicht.

Fehlende theologische Auseinandersetzung muss jetzt folgen

Was bleibt nun? Zum einen wohl die Erkenntnis, dass die Tourismuswirtschaft zufrieden ist. Zum anderen, dass es auch in einer Zeit, in der inzwischen fast schon die dritte Generation keinerlei Bezug mehr zu Religion und Kirche hat, möglich ist, Menschen für Geschichte und religiöse Inhalte zu interessieren, wenn man sie nicht versucht zu überzeugen. Die fehlende theologische Auseinandersetzung muss jetzt folgen und eine wirklich selbstkritische Aufarbeitung dessen, was funktioniert hat und was nicht. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm bilanzierte, überall wo die Kirche aus ihrem Raum herausgegangen sei, seien die Menschen gekommen - auch im kirchenfernen Wittenberg oder dem Rest Ostdeutschlands. Was das nun für die Zukunft der Kirche oder für mögliche Reformen bedeutet - darüber muss sich die Kirche jetzt Gedanken machen. Auch wie es weitergeht mit der katholischen Kirche. Margot Käßmann, die in letzten Jahren so vehement und weltweit für das Reformationsjubiläum geworben hat, ist am Ende des Jahres eher pragmatisch und meinte kürzlich, dem einen sei das Jubiläum zu intellektuell gewesen, anderen zu eventmäßig, die Dritten seien hochzufrieden. Recht hat sie.