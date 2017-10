In der Nacht zum Dienstag haben Jugendliche an fast alle evangelische Kirchen in Berlin eigene Thesen angeschlagen. Insgesamt handelt es sich um rund 300 Gotteshäuser. Damit wollte die Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EJBO) für einen Erneuerungsprozess in der Kirche werben, sagte Landesjugendpfarrerin Sarah Oltmanns in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Anlässlich des 500.

Im Rahmen der Aktion ist für Dienstagabend ein Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geplant. Zudem wollen die Jugendlichen ihre Thesen am Mittwochmorgen dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Markus Dröge, persönlich überreichen. Die berlinweite Aktion war am Montagabend an der Trinitatiskirche in Berlin-Charlottenburg gestartet. Eine Holztür wurde mit 15 Thesen der Jugendlichen symbolisch beschlagen. Ihre Forderungen hat die EJBO auch im Internet veröffentlicht.

Der Thesenanschlag sei von den Jugendlichen zwei Jahre lang vorbereitet worden, sagte Oltmanns weiter. In Workshops, Diskussionen und anderen Veranstaltungen hätten sich junge Christen mit der Frage auseinandergesetzt, was heutzutage eine Gottesbeziehung fördert oder behindert. Kritik üben die jungen Menschen demnach daran, dass es in kirchlichen Debatten vor allem um strukturelle, finanzielle oder wirtschaftliche Fragen gehe. Wie man selbst zu Gott finde oder welche Zweifel es auch gebe, werde nach Ansicht der Jugendlichen dagegen zu wenig in den Kirchengemeinden thematisiert, erläuterte die Landesjugendpfarrerin.