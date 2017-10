Gemeinden für unabhängig erklärt - Reichsbürger gründen Kleinst-Staaten in Brandenburg

05.10.17 | 17:05 Uhr

"Gebietskörperschaft Oranienburg", "Stadtgemeinde Cottbus", "Landgemeinde Hosena": Um Verwirrung bei den Behörden zu stiften, gründen Reichsbürger in Brandenburg Kleinst-Staaten. Laut Verfassungsschutz ist das die neue Masche der Szene. Von Anne Kohlick

Drei Seiten lang ist das Selbstermächtigungs-Schreiben, in dem ein gewisser Hans Sahr – angeblich "stellvertretender Magistrat der Stadtgemeinde Oranienburg im Notstand" – die Unabhängigkeit der "Gebietskörperschaft Oranienburg" von der Bundesrepublik Deutschland erklärt. Anfang September ging sein Brief unter anderem bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung ein. Er schwadroniert unter anderem von einer Zwölf-Meilen-Seezone – und ist längst nicht der einzige Anhänger der Reichsbürger-Szene, der in den letzten Jahren in Brandenburg eine Gemeinde "aktiviert" hat.

Aktivieren - so nennen es Reichsbürger, wenn sie einen Ort für unabhängig erklären. Sie beziehen sich dabei häufig auf Bruchstücke der historischen Gesetze des deutschen Kaiserreichs, weil sie die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitim anerkennen. Neben der neuen "Gebietskörperschaft Oranienburg" in Leegebruch (Oberhavel) haben Reichsbürger bereits 2016 die "Stadtgemeinde Cottbus" und die "Landgemeinde Hosena" bei Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) gegründet. Ähnliche Unabhängigkeitserklärungen sind aus Sachsen-Anhalt, Bayern und Nordrhein-Westfalen bekannt.

Mehr zum Thema Hintergrund - Die Welt der "Reichsbürger" Die "Reichsbürger" definieren sich als Bürger eines eigenen Staates und wähnen sich in einem ganz eigenen Rechtssystem. Vor allem in Ämtern ist die Gruppierung seit Jahren berüchtigt, denn einer ihrer Grundsätze ist es, die Arbeit der Behörden zu boykottieren.

Das Ziel: echte Amtsträger verwirren

Die Gründung "aktivierter", angeblich unabhängiger Gemeinden bezeichnet Heiko Homburg vom Brandenburger Verfassungsschutz als "neuere Form des Reichsbürger-Unwesens". Ungefähr seit einem Jahr bekommen Brandenburger Behörden vermehrt Schreiben, in denen die Unabhängigkeit eines Orts proklamiert wird. "Da stellt sich jemand als neuer Bürgermeister von Dorf XY vor und verlangt zum Beispiel, dass er nun in offizielle Email-Verteiler aufgenommen wird", erklärt Homburg rbb|24. "Oder die Reichsbürger schreiben an die Botschaften ausländischer Staaten in Berlin und bitten darum, ihre Gemeinde als unabhängig anzuerkennen." Es gehe den Reichsbürgern darum, "echte Amtsträger mit diesen Schreiben zu verwirren", sagt er. "Sie tun das, um die Bundesrepublik zu delegitimieren."

Wertlose "Reichsdokumente" kosten bis zu 100 Euro

Knapp 20 solcher Fälle seien beim Brandenburger Verfassungsschutz bisher gemeldet worden. Eine Reichsbürger-Website listet ein knappes Dutzend Orte in Brandenburg als "aktivierte Gemeinden" auf: von Gransee in der Uckermark bis Uckro in der Niederlausitz. Dahinter stecke aber nur selten eine ganze Gemeinde von Reichsbürgern, sondern oftmals Einzelaktivisten, die sich online mit Gleichgesinnten vernetzen, erklärt der Verfassungsschützer. "Es ist unter anderem deshalb attraktiv, so ein neues kleines 'Reich' zu gründen, weil man dann für andere Reichsbürger aus dem gleichen Ort Papiere ausstellen kann – zum Beispiel sogenannte Staatsangehörigkeitsausweise", sagt Homburg. Laut Verfassungsschutzbericht kosten solche wertlosen "Reichsdokumente" bis zu 100 Euro. Das könne eine lukrative Geldeinnahmequelle sein.

Juristisch relevant sind erst Drohungen oder Beleidigungen

Eine juristische Handhabe gegen die selbsternannten Reichsbürgermeister und Gemeinde-Magistrate gibt es laut dem Verfassungsschützer erst, wenn in ihren Schreiben Drohungen oder Beleidigungen vorkommen. Ansonsten bittet Homburg jede Behörde, die den Brief eines Reichsbürgermeisters bekommt, eine Kopie des Schreibens an den Verfassungsschutz zu schicken. Betroffene Kommunen können sich ans Demos-Institut für Gemeinwesenberatung wenden, das beim Umgang mit Reichsbürgern unterstützt.

Dass die in Brandenburg ausgerufenen "aktivierten" Gemeinden langlebig sind und mehr Unterstützer finden, hält der Brandenburger Verfassungsschutz für unwahrscheinlich. Solche "informellen Zusammenschlüsse des Milieus" seien "meistens nicht von langer Dauer", heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht. In den Jahren 2012 und 2013 habe es in der Gemeinde Gosen im Landkreis Oder-Spree am südöstlichen Speckgürtel Berlins schon einmal eine vergleichbare "Samtgemeinde" gegeben – aber nur anderthalb Jahre lang.

Reichsbürger-Szene wächst weiter

Laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht vom Sommer 2017 gibt es in Brandenburg 440 "Reichsbürger und Selbstverwalter". Davon sind 40 Personen, also neun Prozent, behördlich bekannte Rechtsextremisten. Zu 71 Prozent sind Brandenburgs Reichsbüger männlich. Fünf Prozent des Milieus haben waffenrechtliche Genehmigungen: Im Vergleich zur brandenburgischen Gesamtbevölkerung ist dieser Anteil vier Mal höher. Der Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet aber, dass die Reichsbürger-Szene im Bundesland weiter wächst. Heiko Homburg rechnet damit, dass seit dem Erscheinen des letzten Verfassungsschutzberichts noch einmal rund hundert Personen zu dem sehr heterogenen Reichsbürger-Milieu dazugekommen sind. Damit hätte sich die Zahl der Reichsbürger in Brandenburg seit dem Verfassungsschutzbericht 2015 fast verdoppelt: Damals ging man von nur 300 Reichsbürgern im Bundesland aus.