Der festgenommene Syrer, der sich mit 50 Flüchtlingen auf der Ladefläche des im September gestoppten Schleuser-Lastwagens in Ostbrandenburg befand, soll doch kein Komplize des Fahrers sein. "Der dringende Tatverdacht, an der Schleuserfahrt beteiligt gewesen zu sein, hat sich nicht bestätigt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch. Bei einem Amtsrichter sei beantragt worden, den Haftbefehl aufzuheben.



Bundespolizisten hatten Mitte September auf der A12 den Lastwagen gestoppt, der in Richtung Berlin unterwegs war. Auf der Ladefläche befanden sich 50 mutmaßlich irakische Flüchtlinge und der 26 Jahre alte Syrer, den die Ermittler zunächst als Komplizen verdächtigten. Der Mann verfügt den Angaben zufolge über einen rumänischen Flüchtlingsausweis. Bei seiner Befragung habe er widersprüchliche Angaben gemacht, hieß es bei seiner Festnahme.

Der türkische Fahrer sitzt weiter in Untersuchungshaft.