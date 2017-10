Wartezeiten von mehreren Monaten waren keine Seltenheit in Berliner Bürgerämtern. Der Grund: zu wenig Personal für zu viele neue Einwohner.

Bis Ende des Jahres soll es in allen Bürgerämtern Berlins möglich sein, innerhalb von 14 Tagen einen Termin zu bekommen - egal ob sie einen neuen Personalausweis brauchen oder umziehen. "Der entsprechende Beschluss dazu ist am Donnerstagabend im Abgeordnetenhaus gefasst worden. Der Senat wird sich um die Umsetzung kümmern", sagte ein Sprecher des Abgeordnetenhauses am Freitag. Die "Berliner Morgenpost" hatte darüber berichtet.