Eine Siebenjährige und ihre Eltern klagen wegen fehlenden Brandschutzes an der Weddinger Schule des Mädchens vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Mit dem Eilantrag solle der Bau eines zweiten Rettungswegs erreicht werden, teilte Gerichtssprecher Stephan Groscurth am Mittwoch mit. Vor Beginn der Verhandlung müsse nun zunächst das Bezirksamt Mitte eine Stellungnahme zu der Klage abgeben, hieß es. Wann dann die Entscheidung getroffen wird, sei noch unklar. Juristisch sei das Mädchen die Klägerin und werde vor Gericht durch seine Eltern vertreten.

Der zweite Fluchtweg sei für die Schule in der Bauordnung vorgeschrieben, berichtet die Berliner Morgenpost. Laut Zeitung könnte eine Entscheidung in dem Verfahren Signalwirkung für die Berliner Bildungsverwaltung haben, denn an vielen Schulen gebe es erhebliche Brandschutzmängel. Der Leiter der Anna-Lindh-Grundschule habe die Mängel im Bezirksamt immer wieder zur Sprache gebracht, passiert sei aber nichts.



Bereits im Jahr 2003 sei demnach der fehlende Fluchtweg von den Brandschutz-Sachverständigen des Bezirks erkannt worden, genauso wie bei der Begehung 2008 und dann erneut 2013. In allen Fällen hätten die Gutachter sofortige Maßnahmen innerhalb von zwei Monaten angemahnt, schreibt die Berliner Morgenpost.