Was kostet ein Mülleimer? Im Fall des Schweizer High-Tech-Modells "Solar-Presshai" mit 700 Litern Fassungsvermögen liegt der Stückpreis bei rund 10.500 Euro. Von diesen Luxus-Mülleimern hat die Stadt Potsdam sechs Test-Exemplare angeschafft - vier davon stehen am Hauptbahnhof. Jede von ihnen koste mindestens das Zehnfache eines normalen Abfallbehälters, kritisiert der Bund der Steuerzahler in seinem neuen Schwarzbuch, in dem er jährlich Beispiele von Steuerverschwendung auflistet.