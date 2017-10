Gericht verhandelt über Mastanlage in der Uckermark

Tierschutz in Brandenburg

Seit 14 Jahren zieht sich der Streit um die Schweinemastanlage in Haßleben hin – am Montag wird er vor Gericht fortgesetzt. Die Kläger beanstanden unter anderem die Größe der geplanten Anlage. Umweltschützer ringen seit langem um mehr Tierschutz in Brandenburg.