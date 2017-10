Das sogenannte Zweckentfremdungsverbot soll dafür sorgen, dass in Berlin nicht immer mehr Wohnraum in Ferienwohnungen umgewandelt wird. Jetzt wird das Gesetz überarbeitet: Künftig soll es legal sein, die eigene Wohnung für 60 Tage zu vermieten.

Der Berliner Senat arbeitet an einer Gesetzesnovelle des sogenannten Zweckentfremdungsverbots. Das bestätigte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Mittwoch. Ein Entwurf solle noch in diesem Jahr im Senat diskutiert werden, hieß es. Im Frühjahr könnte das Abgeordnetenhaus abstimmen.

Das Zweckentfremdungsverbot soll verhindern, dass immer mehr Wohnungen in der Hauptstadt gewerblich an Touristen vermietet werden und somit dem Wohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Privatleute dürfen ihre selbst bewohnten Wohnungen nur mit einer Ausnahmegenehmigung vermieten.

Wie die "taz" berichtet, soll in dem neuen Gesetz festgeschrieben werden, dass man künftig bis zu 60 Tage im Jahr die eigene Wohnung komplett vermieten darf. Bisher gibt es in Berlin keine Tagesgrenze, die Genehmigung von Ferienwohnungen ist Sache der Bezirke. Jetzt heißt es, wer seine Wohnung vermieten wolle, müsse dies vorher beim Bezirksamt anmelden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger. Die 60-Tage-Regelung sei deutlich restriktiver als in anderen Städten: In Hamburg etwa dürfe eine Wohnung an 182 Tagen im Jahr vermietet werden.