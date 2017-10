"Wo auch immer Du bist um 9 Uhr deutscher Zeit. Seht auf und lies einen Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte laut vor!" Damit will ein Verein auf den Prozessauftakt gegen Peter Steudtner in der Türkei antworten.

Der Berliner Peter Steudtner hat Menschenrechtler in der Türkei geschult. Seit mehr als 100 Tagen muss er selbst auf Menschenrechte hoffen. Der Verein Kurve Wustrow unterstützt und berät ihn uns seine Familie seit er in Haft sitzt und will am Mittwoch zum Prozessauftakt ein deutliches Zeichen des Mitgefühls setzen.