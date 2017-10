Initiative will Sorben und Wenden an die Wahlurne holen

Die Initiativgruppe "Serbski Sejm" fordert mehr Mitspracherecht für die nationale Minderheit der Sorben und Wenden. Nach ihren Vorstellungen könnte im kommenden Jahr erstmals eine demokratisch legitimierte Volksvertretung dieser nationalen Minderheit gewählt werden.

Das neue Parlament soll sich vor allem für die Kultur- und Bildungsautonomie der Sorben und Wenden stark machen, keinesfalls aber Gesetze erlassen, die in Widerspruch zu deutschem Recht stünden.

"Die Gestaltungskompetenz für selbstbestimmte Politik in Kultur, Bildung und Spracherhalt wird in die Hände des Serbski Sejm gelegt", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier der Initiative. Über die Schulnetzplanung etwa könnte das Gremium genauso mitbestimmen wie über den Einsatz der knappen sorbischen Lehrer.