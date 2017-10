Audio: RadioEins | 26.10.2017 | Interview mit Özcan Mutlu

Reaktionen auf Freilassung von Peter Steudtner - "Das macht Hoffnung für deutsch-türkische Beziehungen"

26.10.17 | 08:41 Uhr

Der Menschenrechtler Peter Steudtner könnte nach seiner Entlassung schon am Donnerstag wieder nach Berlin kommen. Grünen-Politiker Özcan Mutlu hofft angesichts der "mutigen Richter", dass sich die deutsch-türkischen Beziehungen nun normalisieren.



Der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner hat das Silivri-Gefängnis in Istanbul verlassen, wenige Stunden nachdem das Gericht ihn am späten Mittwochabend freigesprochen hatte. Steudtner bedankt sich bei seinen Unterstützern und der Bundesregierung. "Wir sind mehr als erleichtert. Wir sind allen sehr dankbar, die uns unterstützt haben, rechtlich und diplomatisch. Wir wissen, es ist noch nicht vorbei. Aber wir gehen den Weg gemeinsam", sagte Steudtner, der mehr als drei Monate lang in Untersuchungshaft gesessen hatte. Steudtner wird voraussichtlich am Donnerstag nach Berlin zurückkehren. Sein Anwalt kündigte an, Steudtner und dessen schwedischer Kollege Ali Gharavi würden mit "dem nächstmöglichen Flug" ausreisen. Unklar war zunächst, wann genau. Nach rbb-Informationen soll er am Nachmittag eintreffen.



Mutlu: Urteil macht Hoffnung für deutsch-türkische Beziehungen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) reagierte mit "Freude und Erleichterung" auf die Freilassung Steudtner reagiert. "Der Alptraum hat ein Ende", teilte Müller am Donnerstag mit. Auch die Bundesregierung begrüßte die Gerichtsentscheidung. "Endlich!", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert an Steudtner gerichtet. "Wir freuen uns mit Ihnen und denken an die, die immer noch in Haft sind." Der grüne Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu hatte den Prozess als einziger deutscher Politiker im Gerichtssaal verfolgt. In der rbb-Welle RadioEins sprach Mutlu von einem "tollen Ergebnis" mit Signalwirkung. "Es macht Hoffnungen für die deutsch-türkischen Beziehungen, damit wir wieder zu einer Normalisierung kommen. Und es macht Hoffnungen auch auf die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei." Nach Angaben Mutlus sei die Atmosphäre im Gerichtssaal gut gewesen, die "mutigen Richter" seien fair gewesen und hätten die Angeklagten ausreden lassen. Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach von einem ermutigenden Signal und einem ersten Schritt. "Ich bin froh, dass unsere Vermittlungsbemühungen der letzten Wochen einen ersten Erfolg haben. Die Entscheidung zeigt, dass unsere Stimme für Rechtsstaatlichkeit, unser Mahnen nach einem fairen Verfahren und unsere Bemühungen für Peter Steudtner gehört werden." Das Urteil dürfe aber nicht darüber hinweg täuschen, dass sich weitere Deutsche aus nicht nachvollziehbaren Gründen in türkischer Haft befänden.



Auch Amnesty-Mitarbeiter kommen frei

Gabriel äußerte sich auch erleichtert über die Freilassung mehrerer Mitarbeiter von Amnesty International: "Gerade Amnesty hat in der Vergangenheit immer wieder auf Fehlentwicklungen in der Türkei hingewiesen - diese wichtige Stimme darf nicht verstummen", betonte der Minister. Der Türkei müsse klar sein, dass eine funktionierende Zivilgesellschaft ein Garant für lebendigen politischen Diskurs sei. Grünen-Politiker Mutlu führte die Freilassung Steudtner auch auf die härtere Gangart der Bundesregierung gegenüber der Türkei zurück. "Wenn man zu lasch ist, wird man in Ankara ignoriert." Es sei nun jedoch an der Zeit, das Berlin und Ankara wieder aufeinander zugingen. "In Deutschland leben 3,5 Millionen Menschen, die aus der Türkei kommen. Daher ist es wichtig, das wird das Verhältnis wieder in normale Bahnen bringen", sagte Mutlu, der als Fünfjähriger mit seinen Eltern nach Berlin gezogen war. Steudtner und andere Aktivisten, von denen einige Amnesty International angehören, waren im Juli dieses Jahres nach einer Razzia bei Istanbul festgenommen worden. Ihm wird unter anderem die Unterstützung von Terrororganisationen vorgeworfen. Den Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.