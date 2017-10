winfried achternbrink Sonntag, 08.10.2017 | 15:20 Uhr

Soviel ich erinnere, hat Hr. Steudtner vor seiner Festnahme an einem Seminar" teilgenommen oder war dort sogar "Referent". Thema damals "Internet-Gebrauch", was auch immer das bedeutet.

Dass er in der Türkei "nur" wegen Unterstützung einer Terrororganisation angeklagt ist, ist für ihn ein "gewisses" Glück. In der VR China wäre er nämlich zusätzlich wegen "Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt" angeklagt worden.

Übrigens, in der ehem. Sowjetunion hat man Personen, wie Hr. Steudtner, für geistig krank erklärt. Das bedeutete, auf unbestimmte Zeit hinter Anstaltsmauern.