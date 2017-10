Im Prozess gegen den Menschenrechtler Peter Steudtner deutet sich am Abend eine Haftentlassung an: Die türkische Staatsanwaltschaft hat die Aufhebung der Untersuchungshaft für den deutschen Menschenrechtler gefordert.

Steudtner hatte zum Auftakt des Prozesses gegen ihn und zehn weitere Beschuldigte seine Freilassung gefordert. Er wies vor der Strafkammer den Vorwurf der Unterstützung einer Terroroganisation als haltlos zurück. Er habe zeitlebens Terror und Gewalt abgelehnt, sagte er.



Steudtner und anderen Menschenrechtlern wird Mitgliedschaft in einer "bewaffneten Terrororganisation" und einigen auch Terrorunterstützung vorgeworfen. Der Berliner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und weitere Aktivisten waren am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar in der Türkei festgenommen worden. Nach 100 Tagen Untersuchungshaft hatte am Mittwoch in der Türkei der Prozess begonnen.