An den Berliner Universitäten gibt es immer mehr Studierende in weiterbildenden Mastern – mit Studiengebühren von teilweise mehr als 7.000 Euro pro Semester. Warum die Unis diese überhaupt anbieten, ist unklar – denn Gewinn dürfen sie eigentlich nicht damit machen. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Ein grauer Herbstnachmittag in Berlin-Gesundbrunnen. Nur die Backsteine des alten Fabrikgebäudes in der Ackerstraße 76 leuchten rot. Hier sitzt Jakob Blazejczak in seinem Atelier, vor ihm steht das Pappmodell einer Theater-Bühne. Er selbst hat es gebaut, denn der 35-jährige studiert im dritten Semester "Bühnenbild und szenischer Raum" an der Technischen Universität (TU) Berlin. Die Fabriketage teilen sich seine Kommilitonen und er mit den Architektur-Studierenden der TU. Aber obwohl sie an derselben Uni sind, unterscheidet sich Jakob in einem zentralen Punkt von den angehenden Architekten: Er muss für sein Studium pro Semester 2.200 Euro zahlen. Denn Jakob studiert in einem weiterbildenden Masterstudiengang – die Architekten dagegen in einem sogenannten konsekutiven Master.

Konsekutiv heißt so viel wie "unmittelbar folgend", und für die große Mehrzahl der Studierenden ist ein konsekutiver Master das, was unmittelbar auf ein Bachelor-Studium folgt: Mehr als neun von zehn Studierenden in Berlin entscheiden sich nach dem Bachelor für diese Möglichkeit. In konsekutiven Mastern kann man oft nur dasselbe Fach wie im Bachelor studieren, weil jeder Master bestimmte Vorkenntnisse verlangt, die der Studierende im Bachelor erworben haben muss. Im Master etwas anderes zu studieren als zuvor im Bachelor, wird dadurch so gut wie unmöglich gemacht.

Die Vielfalt dessen, was man an FU, HU und TU in einem weiterbildenden Master studieren kann, ist wie auch an privaten Universitäten groß: Von A wie Angewandte Literaturwissenschaft bis Z wie Zukunftsforschung ist fast alles dabei.

Insgesamt 1.546 Studierende sind derzeit an FU, HU und TU in weiterbildenden Mastern eingeschrieben – etwa jeder zwanzigste aller Masterstudenten an diesen Unis. Die meisten von ihnen (690 Menschen) studieren an der Technischen Universität.

Für Jakob Blazejczak hingegen war das kein Problem. Im Bachelor studierte er noch Produktdesign an der Fachhochschule in Potsdam – über seinen Master sagt er: "Ich fand das spannend, dass man nochmal in eine andere Richtung gehen kann." Denn für weiterbildende Master sind die Zulassungsvoraussetzungen oft nicht so streng wie bei konsekutiven Mastern. So haben viele weiterbildende Master zwar einen Numerus Clausus – der ist jedoch oft niedriger als in kostenlosen Mastern. "Das erweckt den Anschein, dass man sich mit Geld leichter ins Studium einkaufen kann", kritisiert Gabriel Tiedje vom Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA) der TU.

Dass die Hürden für weiterbildende Master oft weniger hoch sind, liegt auch daran, dass bei großer Nachfrage einfach mehr Studienplätze in diesen Mastern geschaffen werden können – bei kostenlosen Mastern ist das ohne mehr Geld vom Land kaum möglich. Die Konsequenzen zeigen sich an der Berliner Humboldt Universität (HU) besonders deutlich: Während im letzten Jahr dort auf einen konsekutiven Masterstudienplatz im Durchschnitt 3,2 Bewerber kamen, waren es bei weiterbildenden Mastern gerade mal 1,4 Bewerber pro Platz. Wer für seinen Master zahlt, hat es also oft leichter, einen Platz zu bekommen, und kann sich sein Wunschfach außerdem einfacher aussuchen als jemand, der das Geld dafür nicht hat. "Ich würde dem nicht widersprechen", sagt auch der Berliner Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Krach (SPD). "Mein Ansatz ist aber nicht, die weiterbildenden Angebote einzuschränken, sondern das kostenlose Masterangebot auszuweiten."