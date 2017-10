Audio: rbb | 03.10.2017 | Sabine Steinbrecher

Fest am Brandenburger Tor - Familiensause zum Tag der Deutschen Einheit

03.10.17 | 14:19 Uhr

Wie schon in den letzten beiden Tagen haben auch am Dienstag wieder Tausende die Einheitsfeier am Brandenburger Tor gefeiert. Nach Konzerten am Montag war am Dienstag Spaßprogramm dran.



Auch am Dienstag sind wieder Tausende Besucher zum Brandenburger Tor geströmt, um den 27. Jahrestag der deutschen Einheit zu feiern. Nach dem "Festival der Einheit" mit Auftritten mehrerer Popstars am Montag standen am Dienstag, dem letzten Tag der dreitätigen Feierlichkeiten auf der Straße des 17. Juni, die Familien im Mittelpunkt des Programms: mit Imbissbuden, verschiedenen Fahrgeschäften und dem traditionellen Riesenrad.

Landesvertretungen öffnen für Besucher

Außerdem öffnen am Dienstag sieben Landesvertretungen ihre Türen: Noch bis um 18 Uhr können Besucher die Vertretungen von Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland erkunden.



Im "Tränenpalast" - der früheren Ausreisehalle der Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichsstraße - finden am Dienstag Spezialführungen statt. Der Eintritt in das Deutsche Historische Museum Unter den Linden ist am Dienstag frei, dort können sich Besucher über die Geschichte deutscher Nationalfeiertage informieren. Bis zum Vormittag verlief das Fest nach Angaben der Polizei friedlich. Rund 150 Beamte sicherten die Feier.

Berliner Fest unter dem Motto "Nur mit Euch"

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit fand diesmal in Mainz statt. Hier übernahm Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) offiziell den Staffelstab von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Berlin wird 2018 im Rahmen seiner Bundesratspräsidentschaft das Fest ausrichten. Der Einheitstag in der Hauptstadt soll vom 1. bis 3. Oktober 2018 mit einem großen Bürgerfest rund um das Brandenburger Tor gefeiert werden und unter dem Motto "Nur mit Euch" stehen.



Müller wirbt für neues Gemeinschaftsgefühl

Bei der diesjährigen Einheitsfeier warb Müller am Dienstag für ein neues Gemeinschaftsgefühl in Deutschland. "Es ist Zeit, dass wir all denen, die unsere Gesellschaft auseinandertreiben wollen, ein neues Wir entgegensetzen, das alle umfasst: diejenigen, die schon lange hier leben, und diejenigen, die erst vor kurzem zugewandert sind", erklärte Müller.



"Ich glaube, dass wir Zuversicht vermitteln können und müssen", betonte Müller. Wenn Deutschland als innovatives Land zusammenhalte, die gesellschaftlichen Kräfte bündele und international kooperiere, "können wir nach der Überwindung der Ost-West-Spaltung auch die Spaltungen unserer Zeit und die Herausforderungen der Zukunft meistern".



Mit Blick auf das Motto für das Einheitsfest 2018 "Nur mit Euch" sagte Müller weiter, im Sinne einer lebendigen Demokratie sei dies auch ein Appell an die Bürger, sich aktiv einzubringen. "Ich glaube fest daran, dass wir eine gute Zukunft erreichen, wenn wir sie gemeinsam gestalten."